Израиль пока не дал согласия на предложение России развернуть полевой госпиталь в секторе Газа, ссылаясь на вопросы безопасности. Об этом заявил в специальном интервью RTVI посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов. Дипломат подтвердил, что это предложение остается в силе. Также посол ответил на вопрос о том, может ли Москва подключиться к проектам реконструкции Газы.

«На столе остается наше предложение о развертывании полевого госпиталя в Газе. Израильские коллеги пока не дают своего согласия на такое развертывание, ссылаясь в том числе на вопросы безопасности», — сказал Анатолий Викторов RTVI.

По его словам, речь идет в том числе о безопасности российских медиков в Газе в условиях продолжающихся обстрелов.

«Понимаете, это такой замкнутый круг: мол, мы печемся о безопасности российских докторов, потому что пока еще не все вопросы урегулированы», — добавил посол России в Израиле

Викторов также рассказал о поставках в Газу и на Западный берег большого объема гуманитарной помощи за последние годы.

«Мы за эти годы поставили тысячи тонн продовольствия, медикаментов. Были рейсы МЧС, специальные заходы наших судов с зерном для Палестины и сектора Газа», — рассказал посол России в Израиле.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва провела три десятка гуманитарных миссий в поддержку палестинцев.

Анатолий Викторов также признал, что о возможном участии России в будущем восстановлении Газы пока говорить рано.

«Вопрос преждевременный. Прежде чем запускать проекты, надо стабилизировать обстановку и спасти людей. <…> Мы, разумеется, на какой-то дальнейшей стадии готовы быть вовлеченными в любые гуманитарные проекты для Газы», — ответил посол на вопрос RTVI о том, могла бы Россия подключиться к проектам реконструкции палестинского эксклава.