Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза без промедления продлить персональные санкции против России. Ее заявление прозвучало в Нью-Йорке перед новым заседанием послов ЕС, которые должны разрешить спор вокруг Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

«Санкции остаются основой нашего ответа на войну России», — заявила Каллас после встречи министров иностранных дел стран ЕС на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

По ее словам, Брюсселю необходимо обеспечить «стабильность» санкционного режима и продлевать ограничения на более длительный срок. Каллас также сообщила, что Евросоюз продолжает работу над новым пакетом санкций против России.

Призыв прозвучал после того, как послы 27 стран ЕС не смогли согласовать продление действующих ограничений. Их временное продление истекает 22 сентября, а для принятия нового решения необходимо единогласие всех государств объединения.

По данным Reuters, обсуждаемый компромисс предусматривает исключение Усманова и Фридмана из санкционного списка. Взамен ограничения примерно против 3 тыс. других физических и юридических лиц предлагается продлить сразу на три года вместо обычных шести или 12 месяцев.

Снять санкции с Усманова потребовали Франция и Словакия, а Люксембург добивается исключения из списка Фридмана. Против сделки выступили Латвия и другие страны Балтии, опасающиеся, что уступки покажут готовность ЕС менять санкционную политику под внешним давлением. Речь идет о персональных ограничениях — замораживании активов и запрете на въезд, — а не о секторальных санкциях против российской экономики.

Заявление Каллас совпало с новым обострением спора о политике в отношении Москвы после успеха «Альтернативы для Германии» на земельных выборах. Каллас ранее предупреждала, что в Европе набирают влияние партии, которые, по ее мнению, игнорируют угрозу со стороны России.

Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла 21 сентября ответил противоположным призывом. Он заявил, что избиратели требуют «политики мира и дипломатии», и предложил канцлеру Фридриху Мерцу отправиться в Москву, чтобы остановить «раскручивание эскалации и наращивания вооружений».

Таким образом, спор о продлении санкций разворачивается одновременно на двух уровнях: внутри самого Евросоюза страны торгуются из-за отдельных фигурантов списка, а усилившаяся в Германии АдГ требует заменить дальнейшее давление на Россию прямыми переговорами.