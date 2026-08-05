Бразилия под руководством президента Лулы да Силвы может выступить в качестве нейтральной площадки для переговоров России и Украины либо третьей стороной в диалоге. Такое мнение в разговоре с «Абзацем» выразил политолог Сергей Маркелов.

По его словам, Бразилия, в отличие от многих других стран, оказалась одним из немногих государств, сумевших сохранить нейтральность и не ввязаться ни в один из мировых конфликтов. Благодаря этому она может проводить на своей территории международные переговоры, считает собеседник портала.

Как отметил Маркелов, Бразилия «не может заставить ту же Украину что-то прекратить». Политолог также напомнил слова да Силвы: «Если стороны будут искать только правых и виноватых, они никогда не договорятся до мира».

«Соответственно, его позиция позволяет в течение короткого времени договориться о разговоре как с [президентом России] Владимиром Путиным, так и о встрече с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, а впоследствии выступить посредником, третьим лицом», — пояснил эксперт.

Кроме того, да Силва ранее говорил о готовности Бразилии выступить инициатором создания площадки, на которой по аналогии с «Большой двадцаткой» будут собраны влиятельные страны «под конкретную задачу, чтобы добиться нужного решения», продолжил Маркелов.

«Не все помнят, что в свое время да Силва вместе с Си Цзиньпинем выступали с инициативой о создании платформы «Друзья мира» и желанием создать международные конференции», — обратил внимание собеседник «Абзаца».

Резюмируя, Маркелов заявил, что Бразилии не нужны силовые рычаги давления, поскольку лидер страны «владеет другими инструментами».

4 августа Кремль сообщил, что по инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и да Силвой. В ходе него лидеры обсудили актуальные международные проблемы, включая ситуацию вокруг Украины. Путин выразил признательность бразильскому коллеге за «стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта».