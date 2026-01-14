Руководство ЦБ наравне с главой правительства отвечает за выполнение ключевых задач президента России, включая реализацию демографической политики. Об этом RTVI заявил лидер «Справедливой России» (СР), депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он отметил, что утвержденный главой государства Владимиром Путиным перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам означает пересмотр экономической стратегии государства и расширение ответственности Центрального банка Центрального банка.

«Обязанности по выполнению ключевых заданий президента, в том числе, например, по ситуации с демографией, теперь несет не только глава правительства, но и председатель Центробанка. Этого СР добивалась много лет: включить социально-экономическое развитие страны в число первейших задач Банка России. Это же абсурд, когда ЦБ, непосредственно влияя на все сферы жизни страны, не нес за это никакой ответственности. Вроде как “я не я, и хата не моя!”. Теперь с этим покончено», — подчеркнул парламентарий.

Миронов обратил внимание на то, что Путин поручил кабмину и Центробанку в 2026 году восстановить темпы роста экономики при удержании инфляции на уровне 4-5%.

Лидер «Справедливой России» назвал это признанием на высшем уровне «полного провала курса Набиуллиной и Ко на “плановое охлаждение” экономики», которое обернулось «тяжелейшим кризисом промышленности, обвалом инвестиций и массовым разорением малого бизнеса».