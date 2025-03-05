Депутаты общеевропейской партии Volt Europa в Европарламенте направят лидерам стран ЕС свои предложения для их рассмотрения на экстренном саммите 6 марта, следует из материала Politico со ссылкой на документ. Среди инициатив — формирование единой армии Европейского союза.

В общей сложности план европейских чиновников состоит из девяти пунктов. Помимо создания единой армии также предлагается лишить Венгрию права голоса, расширить полномочия Евросоюза в сфере обороны и назначить главу европейской дипломатии Каю Каллас «полноправным министром иностранных дел ЕС».

Как передает ТАСС со ссылкой высокопоставленного представителя ЕС, срочный саммит 27 стран-членов Европейского союза, назначенный на четверг, 6 марта, пройдет в контексте изменившейся позиции США по конфликту на Украине.

Собеседник агентства отметил, что «осознавая новый контекст, предстоит быть готовыми по двум вопросам — европейской обороне и помощи Украине».

«Мы должны стать более независимыми, подготовить нашу оборону. Есть общее понимание, что недостаточно было сделано в прошлом», — добавил он.

По словам члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника «Ленте.ру», Россия будет воспринимать создание Европейским союзом (ЕС) единой армии как угрозу. Депутат отметил, что не все страны будут согласны с подобным решением.

«Евросоюз еще собрать надо. Это уже пройденный этап, это они пытаются за новое выдать что-то хорошо забытое старое. Я думаю, не получится у них создать единую армию Евросоюза», — сказал он.

Парламентарий считает, что подобные обсуждения адресованы исключительно американцам, «чтобы напугать США, чтобы они не выходили из НАТО». По его словам, без присутствия Вашингтона Североатлантический альянс «сразу развалится».

17 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренную встречу европейских лидеров по Украине на фоне двусторонних переговоров США с Россией. Второй созванный французским лидером саммит прошел 19 февраля. 2 марта прошла третья экстренная встреча по вопросам безопасности Украины и Европы, созванная уже премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал три важных пункта для прочного мира на Украине: поддержка со стороны США, европейская помощь с гарантиями безопасности, а также «сильная Украина», способная продолжать боевые действия при необходимости.

Стармер добавил, что Великобритания, Франция, Украина и, «возможно, еще одна-две страны» разработают совместный план по прекращению боевых действий, который затем представят американской стороне.