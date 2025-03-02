В Лондоне 2 марта прошел экстренный саммит по вопросам безопасности Украины и Европы, созванный премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Точная повестка мероприятия не оглашалась. «Би-би-си» назвала в числе возможных тем для обсуждения роль Европы в прекращении конфликта на Украине и ее отношения с США.
Саммит проходил за закрытыми дверями и длился около двух часов. Ожидается, что после мероприятия Стармер проведет пресс-конференцию. Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Лондоне и принимает участие в саммите, после переговоров встретится с королем Карлом III.
Помимо Зеленского, на саммит приехали:
- президент Франции Эммануэль Макрон,
- канцлер Германии Олаф Шольц,
- глава правительства Италии Джорджа Мелони,
- премьер-министр Польши Дональд Туск,
- глава правительства Канады Джастин Трюдо,
- президент Финляндии Александр Стубб,
- премьер-министр Нидерландов Дик Схоф,
- премьер-министр Испании Педро Санчес,
- премьер-министр Дании Метте Фредериксен,
- премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон,
- премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре,
- премьер-министр Чехии Петр Фиала,
- врио президента Румынии Илие Боложан,
- глава МИД Турции Хакан Фидан,
- председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,
- генсек НАТО Марк Рютте,
- председатель Евросовета Антониу Кошта.
The Guardian пишет, что в Ланкастер-хаус, где проходит саммит, также прибыл посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный.
Стармер, который накануне, 1 марта, встретился с Зеленским, перед началом саммита отметил, что украинскому президенту был оказан теплый прием, и повторил, что Великобритания будет поддерживать Украину «сколько потребуется».
Британский премьер заявил, что для безопасности Европы наступил «момент, который бывает раз в поколение». «Благоприятный» для Украины исход конфликта будет иметь жизненно важное значение для безопасности стран на всем континенте, подчеркнул Стармер, слова которого приводит «Би-би-си».
По словам Стармера, участникам переговоров предстоит договориться о том, какие шаги будут предприняты для достижения мира «через силу на всеобщее благо». Он повторил, что намерен вместе с союзниками разработать план урегулирования на Украине, представить его президенту США Дональду Трампу и «совместно реализовать».
Стармер также сообщил, что общался с представителями стран Балтии, которые, «очевидно также являются частью нашей дискуссии». Лидеры Литвы, Латвии и Эстонии не были приглашены на саммит.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед саммитом написал в соцести Х, что настроен «очень позитивно», и выделил три ключевых момента. По словам Рютте, «всем в Европе нужно будет дать больше» для поддержки Украины, а также увеличить расходы на оборону, «чтобы сохранить НАТО сильным». Третьим моментом Рютте назвал необходимость прочного мира.
Президент Финляндии Александр Стубб в интервью «Би-би-си» перед встречей поддержал усилия Стармера по разработке европейского плана прекращения огня на Украине. Перепалку Зеленского с Трампом в Белом доме 28 февраля Стубб назвал «провалом дипломатии», выразив мнение, что «единственным победителем» в этой ситуации оказался президент России Владимир Путин.
При этом лидер Финляндии убежден, что трансатлантический альянс «еще жив и здоров», а встреча в Лондоне позволит сделать первые шаг к возвращению за стол переговоров. В то же время Стубб призвал к спокойствию.
«Сделайте глубокий вдох. Примите ледяную ванну, сходите в сауну, поразмышляйте. Мы вернемся», — сказал он.
Премьер Италии Джорджа Мелони и Стармер перед началом саммита обсудили важность поддержания хороших отношений с Трампом, передает Times.