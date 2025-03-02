В Лондоне 2 марта прошел экстренный саммит по вопросам безопасности Украины и Европы, созванный премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Точная повестка мероприятия не оглашалась. «Би-би-си» назвала в числе возможных тем для обсуждения роль Европы в прекращении конфликта на Украине и ее отношения с США.

Саммит проходил за закрытыми дверями и длился около двух часов. Ожидается, что после мероприятия Стармер проведет пресс-конференцию. Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Лондоне и принимает участие в саммите, после переговоров встретится с королем Карлом III.

Помимо Зеленского, на саммит приехали:

президент Франции Эммануэль Макрон,

канцлер Германии Олаф Шольц,

глава правительства Италии Джорджа Мелони,

премьер-министр Польши Дональд Туск,

глава правительства Канады Джастин Трюдо,

президент Финляндии Александр Стубб,

премьер-министр Нидерландов Дик Схоф,

премьер-министр Испании Педро Санчес,

премьер-министр Дании Метте Фредериксен,

премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон,

премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре,

премьер-министр Чехии Петр Фиала,

врио президента Румынии Илие Боложан,

глава МИД Турции Хакан Фидан,

председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,

генсек НАТО Марк Рютте,

председатель Евросовета Антониу Кошта.

The Guardian пишет, что в Ланкастер-хаус, где проходит саммит, также прибыл посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Стармер, который накануне, 1 марта, встретился с Зеленским, перед началом саммита отметил, что украинскому президенту был оказан теплый прием, и повторил, что Великобритания будет поддерживать Украину «сколько потребуется».

Британский премьер заявил, что для безопасности Европы наступил «момент, который бывает раз в поколение». «Благоприятный» для Украины исход конфликта будет иметь жизненно важное значение для безопасности стран на всем континенте, подчеркнул Стармер, слова которого приводит «Би-би-си».

По словам Стармера, участникам переговоров предстоит договориться о том, какие шаги будут предприняты для достижения мира «через силу на всеобщее благо». Он повторил, что намерен вместе с союзниками разработать план урегулирования на Украине, представить его президенту США Дональду Трампу и «совместно реализовать».

Стармер также сообщил, что общался с представителями стран Балтии, которые, «очевидно также являются частью нашей дискуссии». Лидеры Литвы, Латвии и Эстонии не были приглашены на саммит.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед саммитом написал в соцести Х, что настроен «очень позитивно», и выделил три ключевых момента. По словам Рютте, «всем в Европе нужно будет дать больше» для поддержки Украины, а также увеличить расходы на оборону, «чтобы сохранить НАТО сильным». Третьим моментом Рютте назвал необходимость прочного мира.

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью «Би-би-си» перед встречей поддержал усилия Стармера по разработке европейского плана прекращения огня на Украине. Перепалку Зеленского с Трампом в Белом доме 28 февраля Стубб назвал «провалом дипломатии», выразив мнение, что «единственным победителем» в этой ситуации оказался президент России Владимир Путин.

При этом лидер Финляндии убежден, что трансатлантический альянс «еще жив и здоров», а встреча в Лондоне позволит сделать первые шаг к возвращению за стол переговоров. В то же время Стубб призвал к спокойствию.

«Сделайте глубокий вдох. Примите ледяную ванну, сходите в сауну, поразмышляйте. Мы вернемся», — сказал он.

Премьер Италии Джорджа Мелони и Стармер перед началом саммита обсудили важность поддержания хороших отношений с Трампом, передает Times.