Для прочного мира на Украине необходимы три составляющие: поддержка со стороны США, европейская поддержка с гарантиями безопасности, а также «сильная Украина», которая сможет продолжать боевые действия при необходимости и будет иметь сильную позицию на переговорах. Об этом заявил в интервью «Би-би-си» премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Политик сообщил, что Великобритания, Франция, Украина и, «возможно, еще одна-две страны» будут совместно работать над планом по прекращению боевых действий, который затем представят американской стороне. По словам Стармера, такое решение выработалось после его разговоров с президентами Украины, США и Франции Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном.

Стармер отметил, что считает это шагом «в правильном направлении». По его мнению, нужно двигаться «к более быстрому и гибкому способу продвижения вперед», и этому может способствовать «коалиция заинтересованных государств».

Стармер допустил, что на переговорах будет обсуждаться линия разграничения между Россией и Украиной, но любой план, по его словам, будет зависеть от американской военной помощи. Британия готова направить своих миротворцев в рамках урегулирования, но это будет небезопасно без коммуникационной, логистической и авиационной поддержки со стороны США, отметил Стармер.

Своей главной целью он назвал «наведение мостов» между Трампом и Зеленским. Политик признался, что чувствовал себя некомфортно, наблюдая за перепалкой между президентами Украины и США в Белом доме. По его словам, «никто не хотел бы видеть» подобную размолвку при включенных камерах, но важна реакция на произошедшее.

«Один из путей — усилить риторику относительно того, насколько мы все возмущены или нет. Другой вариант — сделать то, что сделал я: засучить рукава, снять телефонную трубку, поговорить с президентом Трампом, поговорить с президентом Зеленским <…>», — сказал Стармер.

«Моя реакция была такова: нам нужно это преодолеть, нам нужно найти способ работать вместе, потому что, в конце концов, после трех лет кровавого конфликта нам нужно прийти к прочному миру», — добавил премьер-министр Великобритании.

По мнению британского премьера, Зеленский в Белом доме не сделал ничего противозаконного. «Не может быть сделки, которая развалится, и именно это беспокоит Зеленского», — заявил Стармер.

Премьер считает, что после его личной встречи с Зеленским в Лондоне 1 марта ситуация, возникшая после провальной встречи в Белом доме, продвинулась на шаг вперед. Стармер подчеркнул, что «никто не хочет продолжения конфликта, и меньше всего Украина». Продолжение военных действий, по его словам, также «не отвечает национальным интересам Великобритании».

Стармер ответил утвердительно на вопросы о том, доверяет ли он Трампу и Зеленскому. Британский премьер заявил, что «твердо убежден» в желании американского лидера достичь прочного мира, и добавил, что Зеленский согласен с Трампом в этом вопросе. На вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину Стармер ответил отрицательно, добавив, что по этой причине и хочет «получить гарантию безопасности» для Украины.

Премьер также отверг призывы британских политиков отозвать приглашение Трампу от короля Карла III посетить Великобританию с беспрецедентным вторым государственным визитом. Те, кто пытается «усилить риторику, не понимают по-настоящему, что именно сейчас поставлено на карту — мы говорим о мире в Европе», заявил Стармер.

Он добавил, что Европе нужно увеличить расходы на собственную оборону и безопасность, нарастить потенциал и улучшить координацию, «потому что в украинском конфликте мы увидели, что координации нет».

Словесный конфликт между Трампом и Зеленским

28 февраля между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка во время встречи в Белом доме, которая должна была завершиться подписанием сделки по украинским редкоземельным металлам.

Зеленский поспорил с Вэнсом по поводу возможности договориться с Россией об окончании конфликта дипломатическим путем. В ответ Вэнс обвинил украинского президента в неуважительном поведении и призвал не «нападать на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение» Украины.

Трамп со своей стороны обвинил Зеленского в неблагодарности, а также заявил, что тот «играет миллионами жизней» и может «доиграться до третьей мировой войны». В итоге представители администрации США попросили украинскую делегацию покинуть Белый дом, а подписание сделки по металлам было отложено.

Из Вашингтона Зеленский полетел в Лондон на организованный премьер-министром Великобритании саммит по безопасности. По оценке СМИ, Кир Стармер оказал президенту Украины теплый прием и заверил его в поддержке Киева. По словам источников Financial Times (FT), на встрече Стармер призвал Зеленского наладить отношения с Трампом, отметив, что мир не продлится долго без гарантий США.