Еврокомиссия (ЕК) планирует установить 2030 год в качестве целевого срока для полного устранения недостатков в оборонительной системе Евросоюза, выявленных на фоне российско-украинского конфликта. Как пишет EUobserver со ссылкой на заявление председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, соответствующее предложение будет официально представлено в середине октября.

«Наша цель состоит в том, чтобы к 2030 году мы в значительной степени заполнили все пробелы», — отметила она.

Еврокомиссия исчерпала весь бюджет программы SAFE в размере 150 млрд евро, получив соответствующие запросы от 19 стран-членов ЕС. Урсула фон дер Ляйен считает, что полное освоение средств демонстрирует эффективность этой инициативы.

Утвержденная в конце мая 2025 года программа SAFE позволяет ЕС совместно привлекать заемные средства для льготного кредитования оборонного сектора, включая ПВО, беспилотники и кибертехнологии.

Как сообщила фон дер Ляйен, страны-члены ЕС также планируют использовать финансовые механизмы программы SAFE для укрепления оборонного потенциала Украины.

Параллельно, по информации верховного представителя ЕС Кайи Каллас, Брюссель готовит новый пакет ограничительных мер в отношении России. Он, в частности, может включать введение вторичных санкций против стран и компаний, оказывающих поддержку российской экономике. EUobserver также сообщает о проработке дополнительных торговых ограничений, в частности запрета на импорт отдельных категорий российских товаров и повышения ввозных пошлин.

В ходе визита в Латвию 29 августа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о намерении усилить обороноспособность ЕС к 2030 году. Она подчеркнула, что к указанному сроку необходимо значительно нарастить военные возможности и устранить существующие пробелы в обороне, одновременно обеспечивая Украину надёжными гарантиями безопасности.

При этом, как писал Bloomberg, крупнейшим бенефициаром финансирования в рамках инструмента SAFE станет Польша, которая получит основные средства на закупки военной техники.

В интервью Financial Times, вышедшем 31 августа, председатель Еврокомиссии сообщила, что у Европы имеется «довольно точный план» относительно дислокации военного контингента в Украине. Эта мера рассматривается как часть предоставления гарантий безопасности после возможного прекращения боевых действий.

Помимо этого, фон дер Ляйен указала на необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения бесперебойного финансирования Вооруженных Сил Украины, что рассматривается как одна из гарантий безопасности. Во время выступления в Польше она также сообщила, что лидеры ЕС заняты подготовкой плана по развертыванию объединённых войск при поддержке США, ссылаясь на полученные гарантии от главы Белого дома Дональда Трампа в обеспечении американского участия.

Согласно публикации, предполагается, что контингент численностью в несколько десятков тысяч военнослужащих будет сформирован под европейским командованием. Соединённые Штаты, в свою очередь, обеспечат поддержку операций, предоставив системы управления, контроля, разведки и наблюдения.