Во Франции умерла блогер Наташа Рей, утверждавшая, что жена президента страны Эмманюэля Макрона Брижит Макрон якобы родилась мужчиной и впоследствии сменила пол. О смерти Рей сообщил «Известиям» ее адвокат Франсуа Данглеан.

Блогер умерла от рака 13 сентября, уточнил в соцсети X ее единомышленник Ксавье Пуссар. По его словам, Рей будет похоронена в городе Сент.

В 2021 году Наташа Рей, которая называла себя независимой журналисткой-самоучкой, рассказала в стриме с «духовным медиумом» Амандин Руа на YouTube, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё (так зовут брата первой леди Франции), а затем сменила пол.

Эти слухи циркулируют в соцсетях с момента избрания Эммануэля Макрона президентом в 2017 году.

Брижит Макрон и ее брат подали иск о клевете. В 2022 году суд первой инстанции признал Рей и Руа виновными, обязав их выплатить штрафы на общую сумму 13,5 тыс. евро.

В феврале 2025 года Наташа Рей попросила предоставить ей политическое убежище в России «из-за юридических преследований». Адвокат блогера рассказал, что обращение было направлено вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. Сам депутат сообщил RTVI, что вопрос о предоставлении убежища находится в компетенции президента России.

В июле 2025 года Апелляционный суд Парижа оправдал Рей и Руа по делу о клевете. Брижит Макрон и ее брат подали кассационную жалобу на это решение.

В США теорию Наташи Рей о половой принадлежности первой леди Франции подхватила консервативная активистка и публицист Кэндис Оуэнс. В 2025 году Эмманюэль Макрон и его супруга подали иск в суд американского штата Делавэр, назвав распространяемые Оуэнс сведения «бредовым, клеветническим и притянутым за уши вымыслом».