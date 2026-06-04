Американская журналистка и политическая активистка Кэндис Оуэнс, известная своим расследованием о первой леди Франции, в специальном интервью RTVI на полях ПМЭФ заявила, что судебные иски Брижит Макрон против нее носят исключительно пиар-характер и не направлены на опровержение выдвинутых обвинений по существу.

По словам Оуэнс, претензии в рамках исков касаются не главного тезиса ее расследования, а частностей — в частности, употребления слова «украла» применительно к предполагаемой краже личности.

«Суть иска — слово «украла». Этот иск не о том, является ли Брижит Макрон мужчиной. Брижит никогда никого не судила по этому поводу», — заявила она.

Оуэнс настаивает на том, что ее выводы основаны не на домыслах, а на восьмилетней журналистской работе французского репортера Ксавье Пуссара, который собирал документы и свидетельства. По ее словам, именно объем собранных материалов и одновременное отсутствие каких-либо опровергающих доказательств со стороны Брижит Макрон и делают историю убедительной. Активистка также утверждает, что журналисты мейнстримных изданий — в том числе Vanity Fair и французской прессы — сталкивались с давлением со стороны Елисейского дворца еще на этапе подготовки биографических материалов о первой леди.

На вопрос о том, что могло бы заставить ее признать ошибку, Оуэнс ответила конкретно: фотографии Брижит за тридцать лет ее жизни — в том числе снимки с детьми, которых она якобы растила. По ее словам, ничего подобного так и не было предоставлено публично.

Отдельно Оуэнс прокомментировала свои заявления о том, что Эмманюэль Макрон якобы отдал приказ о ее убийстве. По ее словам, она сразу же обратилась в правоохранительные органы и Белый дом и была готова предоставить доказательства. Показательным, по ее мнению, является то, что ни американская, ни французская сторона официально эту информацию не опровергли.

В подтверждение своих слов об окружении президента Франции Оуэнс привела конкретные примеры. По ее словам, один из ближайших соратников Макрона — Александр Беналла, занимавший должность заместителя руководителя администрации, — был уличен в том, что переодевался в полицейского и избивал протестующих на улицах. Другой фигурант ее расследования — пресс-агент Мими Маршан — также была вынуждена уйти и продолжает фигурировать в судебных делах.

«Они окружают себя бандитами и гангстерами. Нет никаких сомнений: Эмманюэль Макрон окружает себя бандитами», — заявила Оуэнс, оговорившись, что речь идет о ее личной оценке.

Это уже не первое громкое высказывание Оуэнс на ПМЭФ. Также она заявила в интервью RTVI , что движение Black Lives Matter фактически прекратило существование после акции Канье Уэста White Lives Matter в 2022 году, назвав ее художественным жестом, указавшим на абсурдность расовой повестки.

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