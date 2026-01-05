Парижский суд признал 10 человек — восемь женщин и двух мужчин — виновными в кибератаках на первую леди Франции Брижит Макрон, передает газета Le Monde. Они получили наказания от обязательного прохождения курсов по борьбе с разжиганием ненависти в интернете до восьми месяцев тюремного заключения условно.

В числе фигурантов — мужчины и женщины в возрасте от 41 года до 65 лет. Их признали виновными в размещении «многочисленных злонамеренных комментариев», в которых ложно утверждалось, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Также подсудимые заявляли о якобы причастности первой леди к педофилии из-за того, что она на 24 года старше своего мужа — Эммануэля Макрона. Судья охарактеризовал действия обвиняемых как «унижающие достоинство [заявителя] и оскорбительные».

Прокуратура добивилась «самого сурового» приговора для 41-летнего писателя Орельен Пуарсон-Атлан, известного под псевдонимом «Зои Саган». Le Monde отмечает, что его имя часто упоминается в кругах, связанных с теориями заговора. По делу Макрон он был приговорен к восьми месяцем лишения свободы условно и шестимесячной блокировке его аккаунтов в соцсетях. Мужчина отвергал обвинения и утверждал, что имеет право на сатиру.

Еще один обвиняемый — 56-летний галерист Бертран Шоллер — заявлял, что судебный процесс направлен против его «свободы мыслить» в условиях «глубинного влияния СМИ». Суд приговорил его к шестимесячному условному сроку заключения и блокировке его аккаунтов в соцсетях на такой же срок.

На скамье подсудимых также оказалась Амандин Рой — самопровозглашенный духовный медиум, в отношении которой Брижит Макрон уже подавала жалобу на клевету в 2022 году. В этот раз ее приговорили к шестимесячному тюремному заключению условно и блокировке ее онлайн-аккаунтов также на полгода.

Помимо этого, девять обвиняемых должны будут пройти курс по борьбе с разжиганием ненависти в интернете. Еще один человек был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за неявку на слушания.

«Самое важное — это профилактические курсы и блокировка некоторых аккаунтов преступников», — сказал Жан Энночи, адвокат Брижит Макрон, после вынесения приговора.

Брижит Макрон на 24 года старше Эммануэля Макрона, она была учительницей драматического искусства в его школе. Пара поженилась в 2007 году, супруга Макрона принимала активное участие в его предвыборной кампании и 5 мая 2017 года стала первой леди Франции.

После этого фигура Брижит Макрон попала под пристальное внимание общественности. В сети начала распространяться информация о том, что первая леди ранее была мужчиной. Как пишет Le Monde, Брижит и Эммануэль Макрон решили не игнорировать эти слухи и стали бороться с их распространителями в суде.

После подачи жалобы первая леди заявила, что утверждение о том, что она сменила пол, сильно повлияло на нее и ее близких. Позже Брижит Макрон уточнила, что начала судебное разбирательство, чтобы «подать пример» в борьбе с домогательствами.