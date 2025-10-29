Младшая дочь первой леди Франции Брижит Макрон Тифани Озьер дала показания в суде в защиту своей матери, пишет Politico. Судебное разбирательство началось на фоне распускаемых в медиапространстве слухов, будто супруга французского президента Эммануэля Макрона якобы при рождении была мужчиной, на что Елисейский дворец отреагировал официально.

«Не проходит и недели, чтобы кто-нибудь не рассказал ей об этом. Она не может игнорировать все те ужасные вещи, которые о ней говорят», — заявила Озьер на суде.

10 человек обвиняются в кибербуллинге в отношении первой леди Франции. Они распространяли в соцсети Х теории заговора, в частности, о том, что Брижит Макрон родилась мальчиком под именем Жан-Мишель Троньё. Так зовут брата супруги французского лидера, напоминает Politico.

Тифани Озьер также добавила, что эти теории заговора не дают ее матери «жить нормальной жизнью». Дочь Брижит Макрон спросили и о ее дяде, на что та сказала, что «видела его несколько месяцев назад» и что у него «все хорошо».

В июле президентская чета Франции подала иск о клевете на американскую инфлюенсера и ведущую подкаста Кэндис Оуэнс. Поводом также стали заявления Оуэнс о том, что Брижит Макрон «мужчина».

Издание Financial Times писало, что все дело было в восьмисерийном проекте под названием «Стать Брижит» и подкастак, которые были с ним связаны. В иске говорилось, что ложные обвинения в адрес жены президента Франции помогли Оуэнс в продвижении ее платформы.