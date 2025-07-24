Французский президент Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали иск о клевете на американскую инфлюенсера и ведущую подкаста Кэндис Оуэнс, пишет Financial Times (FT). По данным издания, причиной стали заявления Оуэнс о том, что жена президента якобы «на самом деле мужчина».

Иск французского лидера и его жены, включающий в себя 218 страницы, подан 23 июля в Делавэре (США).

Оуэнс обвинили в публикации «странных, клеветнических и надуманных вымыслов», основной из них: Брижит Макрон якобы родилась мужчиной Жан-Мишелем Тронье.

FT пояснила, что речь идет о восьмисерийном проекте «Стать Брижит», который Оуэнс выпустила в 2025 году, и подскастах, связанных с ним. В иске сказано, что ложные заявления о половой принадлежности жены президента. Франции Оуэнс использовала для продвижения своей платформы, чтобы стать знаменитой и заработать деньги.

По данным FT, «Стать Брижит» набрал более 2,3 млн просмотров на YouTube.

Кроме того, как отмечает газета, блогер заявляла, что Макроны — кровные родственники, а президент — «результат экспериментов ЦРУ на людях или схожей программы по управлению сознанием».

В иске говорится, что супруги понесли репутационный ущерб и потратили значительные суммы, чтобы скорректировать публичные заявления.

FT обратил внимание, что редкий случай, когда действующий мировой лидер подает в суд на инфлюенсера. В США, согласно законам, Макронам необходимо будет доказать, что у Оуэнс был «злой умысел», то есть, что она знала о том, что «информация ложная».

Макроны готовы лично присутствовать на судебном заседании. Пара требует разбирательства с участием присяжных и наказания штрафом, пишет FT.

Брижит Макрон на 24 года старше своего мужа, она была его учительницей еще в средней школе. Пара поженилась в 2007 году, когда Эмманюэль Макрон занимал должность заместителя докладчика для Комиссии по улучшению французского роста. Десять лет спустя супруга приняла активное участие в предвыборной кампании своего мужа и 5 мая 2017 года стала первой леди Франции.

Ранее Оуэнс писала, что адвокаты семьи презиента Франции преследуют ее. Но блогер считает, что им не удастся «заткнуть ей рот», так как в США, в отличие от Европы, есть свобода слова.

Тем не менее в июле ведущая подкаста сказала , что президент США Дональд Трамп просил ее прекратить расследование, но Оуэнс хотела «донести правду» и объяснить ему, что у первой леди Франции есть врач, специализирующийся на трансгендерных операциях и процедурах феминизации.