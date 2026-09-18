МИД России 18 сентября вызвал временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакию и заявил ей протест в связи с наращиванием поставок Украине беспилотников и других систем вооружений. Об этом говорится в заявлении российского ведомства.

В МИДе назвали линию Великобритании по Украине «остро конфронтационной», направленной на затягивание и эскалацию конфликта. Российская сторона также заявила, что Лондон нарушает перечень международных обязательств, оказывая поддержку Киеву.

Москва предупредила, что «деструктивные» действия Великобритании связаны с комплексными рисками. При этом усилия Лондона тщетны «на фоне превосходства» ВС России в зоне военной операции, отметили в МИДе.

В ведомстве отдельно отметили, что Россия может предпринять необходимые ответные действия в рамках права на самозащиту.

«Подтверждено, что любые британские военные объекты на Украине, используемые для ударов по российской территории, являются законной целью», — говорится в заявлении МИДа РФ.

В начале сентября британское Минобороны объявило о выделении 100 млн фунтов стерлингов ($135 млн) на укрепление украинской ПВО зимой. Пакет помощи включает поставку зенитных ракетных комплексов, крупнокалиберных артиллерийских снарядов и десятков тысяч беспилотников.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Москва вправе трактовать британские поставки дронов Украине как прямое участие Лондона в конфликте «со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Нота протеста Японии

Российская сторона также направила ноту протеста Японии из-за размещения американских наземных ракетных комплексов Typhon на острове Кюсю, рассказала 18 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В июне ракетный комплекс Typhon был переброшен на авиабазу Каноя в префектуре Кагосима (остров Кюсю) в рамках военных учений Valiant Shield («Доблестный щит», проходили с 22 июня по 1 июля) и Orient Shield («Восточный щит», 8―24 сентября). С середины октября Typhon оставят на хранении на одной из американских военных баз в Японии. Министр обороны страны Синдзиро Коидзуми говорил, что это не означает постоянного размещения системы в Японии.

В МИД России заявили о недопустимости передового развертывания установок Typhon в Японии «под каким бы то ни было предлогом <…> вне зависимости от продолжительности и способов их размещения».

«Японской стороне адресовано требование прекратить подобную практику и вывести вышеупомянутые комплексы со своей территории», — сообщила Захарова.

Москва также указала Токио на необходимость признать итоги Второй мировой войны, в том числе относительно территориальной принадлежности Курильских островов, и отказаться от «курса на ремилитаризацию».

В конце августа МИД России сделал представление посольству Японии в Москве из-за трехсторонних учений Orient Shield с участием военных США и Австралии на острове Хоккайдо вблизи границ РФ.

3 сентября российская сторона направила Токио ноту протеста. 16 сентября замминистра иностранных дел России Андрей Руденко на встрече с послом Японии в Москве Акирой Муто призвал отнестись к содержанию ноты «максимально серьезно».