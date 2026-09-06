Требование Токио снести памятник в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в Хабаровске равносильно призыву к солнцу не светить. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Осталось потребовать от ветра не дуть и от солнца — не светить. Наша земля — защищенная предками; наша история — основанная на фактах; наша память — запечатленная в памятнике», — сказала дипломат.

Памятник, посвященный победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, открыли на берегу Амура в Хабаровске 4 сентября. Монумент был создан по поручению президента России Владимира Путина при участии Российского военно-исторического общества (РВИО) и правительства Хабаровского края.

15-метровая скульптура изображает советского солдата, разбивающего прикладом пограничный столб с символом Японской империи — хризантемой. На пилонах мемориала указаны наименования всех Дальневосточных фронтов, Забайкальского и Тихоокеанского флотов, Амурской флотилии.

Авторы композиции ― скульптор Денис Стритович, архитектор Вадим Фролов и художник Илья Храбрый.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала «абсолютно неприемлемой» установку памятника, изображающего разрушение символа Японии,

«Это затрагивает чувства японского народа, и правительство Японии обращалось к российской стороне с решительным требованием приостановить установку памятника и демонтировать его», — написала Такаити в соцсети Х.

По словам премьера, власти Японии намерены и дальше «настоятельно призывать» российскую сторону к этому.

Трения между Россией и Японией

СМИ неоднократно отмечали, что сама Такаити регулярно посещает храм Ясукуни в Токио, посвященный погибшим японским воинам. В храме установлены таблички в том числе с именами военных преступников, осужденных международным трибуналом.

Посещение Ясукуни японскими политиками нередко становится поводом для международных скандалов и протестов, особенно со стороны Китая и Южной Кореи.

В середине августа, когда в Японии отмечается окончание Второй мировой войны, Такаити не стала посещать храм Ясукуни, но отправила туда пожертвование из личных средств и совершила дистанционный акт поклонения.

В августе МИД Японии выразил протест и вызвал российского посла Николая Ноздрева в связи с визитом президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Токио считает южную часть Курильских островов своей исконной территорией.

Путин в начале сентября заявил, что Москва «не сделала ни одного шага в сторону ухудшения» отношений с Японией и относилась к ним «очень бережно». По словам президента, происходящее между странами «целиком и полностью на совести японского правительства».

Власти Японии назвали заявление Путина неприемлемым и указали, что сложности в японо-российских отношениях обусловлены конфликтом на Украине.