Бывший министр внутренних дел Японии 64-летняя Санаэ Такаити победила на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) 3 октября и может стать первой в стране женщиной — премьер-министром, сообщает Kyodo.



За пост главы ЛДП боролись пятеро кандидатов. Главным соперником Такаити был 44-летний министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми ― сын премьера Японии в 2001-2006 годах Дзюнъитиро Коидзуми.

Выборы нового лидера ЛДПЯ проходили в два этапа, поскольку в первом туре определить победителя не удалось. Такаити и Коидзуми вышли во второй тур, получив 183 и 164 голоса соответственно. Во втором туре Такаити оказалась впереди, набрав 185 голосов против 156 у Коидзуми.

Ожидается, что Такаити займет место действующего премьера Японии Сигэру Исибы, объявившего о своей досрочной отставке в начале сентября. Внеочередная сессия парламента, на которой может решиться этот вопрос, как ожидается, пройдет в середине октября. В случае избрания на пост Такаити будет исполнять обязанности премьер-министра в оставшийся срок полномочий Исибы — до сентября 2027 года.

После выборов Такаити заявила, что вместо наслаждения радостью победы озабочена «горой проблем», с которыми ей предстоит справиться, передает Associated Press (AP).

«Мы должны сделать нашу партию более энергичной и жизнерадостной, чтобы мы могли превратить тревоги людей в надежду. В противном случае мы не сможем восстановить нашу партию», — сказала политик.

Она добавила, что откажется «от идеи баланса между работой и личной жизнью» и будет «работать, работать и работать». Kyodo отмечает, что Такаити заботится о муже, половина тела которого парализована после перенесенного инсульта, и сама испытывает проблемы со здоровьем.

Бывшая телеведущая и поклонница Тэтчер

Санаэ Такаити придерживается консервативных взглядов, является поклонницей легендарного премьера Великобритании Маргарет Тэтчер и считается политической наследницей бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения в июле 2022 года.

Как и ее наставник, Такаити ―ярая сторонница союза Японии с США, а ее консервативные взгляды на внешнюю политику и социальные вопросы делают ее «идеологически близкой» президенту США Дональду Трампу, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Издание также отмечает, что Такаити регулярно посещает японский храм Ясукуни в Токио, где почитают погибших за Японию воинов, включая нескольких военачальников, признанных международным трибуналом военными преступниками. Подобные визиты действующих японских лидеров воспринимаются как провокационные в Китае и Южной Корее.

Санаэ Такаити родилась 7 марта 1961 года в префектуре Нара на западе Японии. Она окончила Университет Кобэ, а затем продолжила образование в Институте государственного управления и менеджмента Мацусита. Во время учебы в Кобэ она играла на барабанах в хэви-метал группе. В конце 80-х Такаити получила грант и отправилась в США, где стажировалась в офисе американской конгрессвумен Патрисии Шредер.

Вернувшись в Японию, Такаити работала телеведущей и начала политическую карьеру. В 1993 году впервые была избрана в Палату представителей как независимый кандидат. Спустя три года вступила в ЛДПЯ.

В 2006 году премьер-министр Синдзо Абэ назначил Такаити сразу на несколько министерских постов — она отвечала за науку и технологии, инновации, молодежную политику, гендерное равенство, продовольственную безопасность, а также за вопросы, касающиеся Окинавы и Северных территорий. Спустя год Абэ ушел в отставку, и его правительство было распущено. Через два года партия потерпела поражение на выборах и оказалась в оппозиции.

После возвращения ЛДПЯ к власти Санаэ Такаити получила пост министра внутренних дел и коммуникаций. В 2022 году премьер Фумио Кисида назначил ее министром по экономической безопасности. Год спустя она ушла с этой должности, сосредоточившись на работе внутри партии.