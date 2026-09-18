Американский инвестор, миллиардер Уоррен Баффетт уступил пост председателя совета директоров компании Berkshire Hathaway своему сыну Говарду Баффетту. Он сообщил об этом в письме акционерам, которое компания опубликовала вместе с официальным подтверждением перестановок.

Баффетт напомнил, что недавно (30 августа) он отметил свое 96-летие, а в Berkshire Hathaway работает более 60 лет — с 1965 года. Бизнесмен отметил Грега Абеля, которому в 2025 году уступил должность гендиректора компании, заявив, что тот «полностью оправдал ожидания».

«Поэтому сейчас самое подходящее время для завершения перехода. Я стану почетным председателем и останусь членом совета директоров. Мой сын Говард сменит меня на посту председателя совета директоров», — говорится в письме.

Баффетт также отметил, что его сын (Говарду Баффетту в декабре исполнится 72 года) работал директором Berkshire Hathaway уже 33 года.

«Грег руководит компанией; Говард будет оберегать ее культуру и ценности <…>. Думайте о Говарде как о страховке, которая есть у акционеров и к которой они надеются никогда не прибегнуть», — написал миллиардер.

Он завершил послание словами, что «время всегда берет верх», но лично к нему оно «было великодушно». По оценке Баффетта, нынешнее положение Berkshire Hathaway позволяет ему быть как никогда уверенным в будущем компании, которая «находится в надежных руках».

Berkshire Hathaway подтвердила избрание Говарда Баффетта главой совета директоров «в соответствии с давним планом преемственности». Также она сообщила о немедленном назначении Уоррена Баффетта почетным председателем «в знак его выдающегося вклада».

В релизе отмечается, что с 1999 года Говард Баффетт возглавляет свой именной благотворительный фонд, который помогает решать вопросы глобальной продовольственной безопасности и смягчения конфликтов. Почти десять лет он также был послом доброй воли Мировой продовольственной программы ООН, нацеленной на борьбу с голодом.

Уоррен Баффетт в свое время превратил кризисное текстильное предприятие в инвестиционного гиганта, стоимость которого теперь превышает $1 трлн. Сам бизнесмен, чье состояние оценивается в $114,7 млрд, замыкает десятку богатейших людей в мире по версии Forbes.