Президент России Владимир Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы, соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля в пятницу, 18 сентября.
Глава государства отдал свой голос, заполнив бюллетень на компьютере своего рабочего кабинета в Кремле. На кадрах он произносит фразу «Не ошибешься». Сделав несколько кликов мышкой, президент говорит: «Спасибо».
Впервые Путин проголосовал дистанционно в 2021 году.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня, до воскресенья, 20 сентября.