Президент России Владимир Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы, соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля в пятницу, 18 сентября.

Глава государства отдал свой голос, заполнив бюллетень на компьютере своего рабочего кабинета в Кремле. На кадрах он произносит фразу «Не ошибешься». Сделав несколько кликов мышкой, президент говорит: «Спасибо».

Впервые Путин проголосовал дистанционно в 2021 году.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня, до воскресенья, 20 сентября.