Пенсионеры могут проверить наличие возможности для перехода на более выгодный вид пенсии без помощи юридических компаний. Об этом рассказал Life.ru депутат Госдумы Алексей Говырин.

Он обратил внимание, что специализированные организации периодически предлагают услугу по проверке права на выплату по другому основанию в таких ситуациях, когда речь идет о выборе между пенсией по старости, инвалидности и потере кормильца.

Граждане могут узнать об этом самостоятельно при наличии выписки из индивидуального лицевого счета, решения о назначении текущей пенсии, сведений о стаже и льготах, рассказал Говырин. Для этого необходимо обратиться в Социальный фонд для уточнения доступных категорий пенсий и расчета суммы с учетом соцдоплаты.

По словам парламентария, для отдельных категорий россиян может быть предусмотрено право на получение двух пенсий одновременно. При этом на размер выплат могут влиять пенсионные коэффициенты, фиксированная выплата и предусмотренные законодательством повышения.

В то же время, отметил Говырин, помощь юриста все же может понадобиться в тех случаях, когда у граждан отсутствуют некоторые документы в пенсионной истории, или при проверке расчетов.

Окончательный выбор вида пенсии россияне совершают самостоятельно, а сам переход оформляется сотрудниками Социального фонда. Для этого нужно направить соответствующее заявление через «Госуслуги», клиентскую службу фонда или МФЦ. Перевод будет произведен с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления необходимых документов.