Организаторы II Международной премии «ТОП-100 предпринимателей БРИКС» объявят победителей 28 октября и наградят их 3 декабря в Москве. Церемония пройдет в рамках II Международного делового форума БРИКС+ «От контактов к контрактам».

В 2026 году участники подавали проекты в десяти номинациях: «Социальное предпринимательство», «Инновации и технологии», «Экология и устойчивое развитие», «Цифровые решения», «Медицина будущего», «Непрерывное образование», «Креативные индустрии», «Туристический прорыв», «Агроинновации и продовольственная безопасность» и «Комплексное благоустройство и строительство территорий». Прием заявок продлится до 30 сентября, а международное жюри оценит проекты с 1 по 26 октября.

В жюри премии входят предприниматели, инвесторы, исследователи и общественные деятели стран БРИКС. Организаторы планируют привлечь к рассмотрению проектов лауреатов более 20 венчурных фондов и инвестиционных компаний — премия помогает участникам продвигать бизнес на международном уровне, искать инвестиции и партнеров.

Форум БРИКС+ «От контактов к контрактам» объединит более 350 предпринимателей, инвесторов и представителей государственных структур из десяти и более стран, а также победителей премии из десяти стран мира. В программе — пленарная сессия, мастер-классы, питч-сессия перед инвесторами, международные B2B-встречи, нетворкинг и подписание соглашений о сотрудничестве.

Глава премии Татьяна Селиверстова рассказала, что на форуме встретятся инвесторы, предприниматели, исследователи и государственные деятели, с которыми ее связывает более десяти лет совместной работы. По ее словам, цель мероприятия — чтобы каждый участник нашел хотя бы одного делового партнера и перестал бояться выхода на международный рынок.

Подать заявку на премию можно было на сайте top100brics.ru.