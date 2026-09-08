Великобритания выделила 100 млн фунтов стерлингов ($135 млн) на укрепление украинской ПВО в зимний период. Помощь включает ракеты-перехватчики, в том числе Patriot, крупнокалиберные артиллерийские снаряды и тысячи беспилотников, следует из релиза британского Минобороны.

Эту помощь Лондон обещает передать до наступления холодов. Отдельно в сообщении говорится о более широких обязательствах Британии на весь год — по поставкам беспилотников и артиллерийских боеприпасов.

Из более чем 120 тыс. дронов, обещанных на 2026 год, Украина получила 25 тыс. Среди них — перехватчики, разведывательные и ударные аппараты. Перед зимой темпы поставок планируют нарастить.

Кроме того, Великобритания недавно передала Киеву миллионный крупнокалиберный артиллерийский снаряд. В ближайшие месяцы ожидается отправка еще десятков тысяч боеприпасов для дальнобойной артиллерии. Их закупку, кроме королевства, финансируют Германия, Дания, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

«Мы обещали мобилизовать союзников и оказать дополнительную поддержку везде, где это возможно. <…> Мы будем стоять плечом к плечу с Украиной, пока она не победит», — приводятся слова министра обороны Уэса Стритинга.

Что именно считается такой победой, в сообщении не указано.

О новом пакете помощи объявили 8 сентября, в день заседания контактной группы по обороне Украины, объединяющей около 50 стран. Стритинг впервые проводит эту встречу в качестве сопредседателя вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом.

5 и 6 сентября американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер побывали в Москве и Киеве и провели переговоры с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Американская сторона назвала итоги «воодушевляющими», но западные СМИ констатируют, что прорыва достигнуто не было.

Ранее, 24 августа, британский премьер Энди Бёрнэм посетил Киев. К визиту его канцелярия анонсировала разрешение оборонной компании MBDA раскрыть секретную информацию о британских компонентах ракеты большой дальности SCALP — французской версии Storm Shadow. Решение должно позволить Франции и Украине организовать сборку этих ракет на украинской территории, а не производство самих компонентов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил о «крайне негативном» отношении Москвы к планам Лондона.

«Британия участвует в этой войне на стороне киевского режима, Британия методично и регулярно подливает масло в огонь и <…> строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что российские военные получают данные о местах производства таких ракет и другого военного оборудования и «принимают меры для уничтожения этих точек».