Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил RTVI, что не получал обращение с просьбой предоставить политическое убежище в России от француженки Наташи Рей, назвавшей жену Эмманюэля Макрона мужчиной. Ранее о том, что Рей попросила у Толстого убежище «из-за юридических преследований», рассказал ее адвокат Франсуа Данглеан.

«У нас эти вопросы [предоставление убежища. — Прим. RTVI] решает не Петр Толстой, не кто-то другой, а только президент Российской Федерации. Вот к нему и надо обращаться. А я не получал никаких обращений», — сказал Толстой.

Депутат предположил, что адвокат Наташи Рей упомянул в своем заявлении именно его, так как он знает французский язык.

«Они видели меня на французском телевидении, и им кажется, что я, может, единственный русский, который говорит по-французски. Поэтому чисто из-за преодоления языкового барьера, мне кажется», — добавил Толстой.

Наташа Рей называет себя «независимой журналисткой-расследовательницей-самоучкой». Она стала известна во Франции из-за своей теории о «трансгендерном происхождении» жены Эмманюэля Макрона Брижит.

В декабре 2021 года во время стрима с «духовным медиумом» Амандин Руа Наташа Рей заявила, что Брижит Макрон, урожденная Тронье, якобы никогда не существовала, а жена президента Франции — это на самом деле ее брат Жан-Мишель, который до встречи с политиком сменил пол. Слухи об этом появились еще в 2017 году, когда Макрон впервые был избран главой государства.

В январе 2022 года Брижит Макрон заявила, что злоумышленники изменили ее генеалогическое древо на справочных сайтах, выдали ее за родного брата и обвинили в смене пола. Эмманюэль Макрон публично осудил «ложную информацию и сфабрикованные сценарии» в отношении супруги, которая старше его на 24 года, только в марте 2024-го.

В сентябре 2024 года парижский суд оштрафовал Наташу Рей и Амандин Руа на €13,5 тыс. за клевету в адрес первой леди Франции и ее брата Жана-Мишеля.