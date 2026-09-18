Историк Евгений Понасенков считает, что народная артистка СССР Алла Пугачева должна жить в России. Свое мнение он высказал в специальном интервью RTVI.

«Талантливые русские люди с энергией, с хорошим с отношением к России должны быть в России и реализовываться здесь», — сказал Понасенков.

На вопрос, хотел бы он, чтобы вернулся кто-нибудь из покинувших Россию в последние годы людей, Понасенков ответил:

«Я считаю, что Пугачева должна быть в России».

Алла Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин* покинули Россию в 2022 году. Галкин* осудил военную операцию на Украине и был включен в реестр иностранных агентов. Пугачева публично выразила солидарность с мужем и попросила признать ее иноагентом.

В 2025 году спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал Пугачеву выдающейся певицей, которая определяла многое в жизни страны.

«Что бы ни было, моя точка зрения крайне проста: она выдающаяся певица. Ставим точку. Дальше у нас с ней могут быть любые разногласия по оценке тех или иных явлений, политических явлений <…> Я не сторонник того, чтобы говорить: она уехала из России, и ее надо вычеркнуть из культуры. Это практически невозможно», — сказал Швыдкой в интервью RTVI.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов