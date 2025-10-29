Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал Аллу Пугачеву выдающейся певицей, которая определяла много в жизни страны. Свое мнение он высказал в специальном интервью RTVI.

Швыдкой рассказал, что посмотрел недавнее интервью Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой*.

«Это интервью так много обсуждалось, что я его посмотрел. Что бы ни было, моя точка зрения крайне проста: она выдающаяся певица. Ставим точку. Дальше у нас с ней могут быть любые разногласия по оценке тех или иных явлений, политических явлений», — заявил Швыдкой.

По его словам, у Пугачевой есть «домашние обстоятельства, которые не могут ее сделать любительницей того, что происходит сегодня в нашей стране».

«Но я не сторонник того, чтобы говорить: она уехала из России, и ее надо вычеркнуть из культуры. Это практически невозможно. Она определяла очень многое в жизни страны, я бы даже сказал, не только в жизни эстрады», — пояснил Швыдкой.

«Повторю: те разночтения и разногласия, которые у нас с ней существуют по оценке той же специальной военной операции, по оценке каких-то действий сегодняшней нашей власти — ну, мы взрослые люди и имеем право на разные взгляды», — заключил собеседник RTVI.

Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин* уехали из России в 2022 году. Галкин* осудил военную операцию на Украине и был включен в реестр иностранных агентов. Пугачева публично выразила солидарность с мужем и попросила признать и ее иноагентом.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов