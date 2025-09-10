Певица Алла Пугачева впервые после начала военной операции на Украине и своего отъезда из России дала большое интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. Разговор, который длился 3,5 часа, Пугачева назвала «документом» для своих детей. В нем она объяснила, почему уехала, рассказала о последствиях объявления ее мужа Максима Галкина* иноагентом, порассуждала о предательстве, артистах SHAMAN, Кадышевой и Булановой, а также поделилась пророчеством с конкретной датой. RTVI собрал главные высказывания артистки.

Об отъезде из России

Пугачева рассказала, что в феврале 2022 года Галкин* был за границей, а ей нужно было срочно ехать на лечение в Израиль. Уезжать из страны надолго она не собиралась, но потом начались нападки на нее и семью со стороны представителей РПЦ и провоенных активистов.

«Сплошные оскорбления. Ну раз не нравится — начинаешь думать, а что тут делать тогда?» — задалась она вопросом.

О разговоре с Кириенко

По словам певицы, после того, как Галкин* высказался против военной операции, Пугачевой сообщили, что с ней хотят поговорить в администрации президента. В итоге у нее состоялась беседа с давно знакомым ей первым замруководителя кремлевской администрации Сергеем Кириенко. Пугачева сказала ему, что недовольна «вседозволенностью» тех, кто совершает нападки на ее семью. Тот ответил, что ей не о чем волноваться. При этом на столе у Кириенко было разложено множество «материалов» о том, что и когда сказал Галкин*.

«Вот в воздухе что-то висело. Я даже его поцеловала. Сказала: “Пока, Сережа”. Я знала, что я уже с ним вряд ли встречусь. У меня какое-то чувство было, что подозрительно, что все так “легко” оказывается. <…> Через два дня дали иноагента [Галкину*]», — поделилась воспоминаниями Пугачева.

О последствиях иноагентского статуса Галкина*

«Когда дети пошли в школу после этого, детей начали троллить: вы дети шпионов, ваш папа иноагент, враги… Мы собрали чемоданчики, сказали папе, что мы уезжаем, с собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно провезти, и мы уехали в Израиль», — рассказала Пугачева.

Она призналась, что это были крайне болезненные обстоятельства и тяжелое решение.

«Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это ТАК происходит», — сказала певица, добавив, что не понимает, почему так жестко пресекаются мнения «неглупых людей».

О жизни в Израиле

Пугачева рассказала, что она и дети уехали фактически «в никуда», потому что там не было ни вилл, ни документов для постоянного проживания. Гражданства Израиля тоже не было, его пришлось «пробивать» потом.

Как считает Пугачева, ее «практически выдворили» из России, потому что оказалось, что «нельзя ничего говорить».

Артистка дала понять, что у нее до сих пор нет ни виллы в Кесарии, ни квартиры в Тель-Авиве, вопреки слухам, которые о ней разносят в СМИ. По словам Пугачевой, это приятно, когда ходят такие легенды.

«А что я им скажу, что мы у брата снимаем квартиру?» — со смехом спросила она.

О защите родины

«Цели войны мне важны. Защищать родину я первая побегу, даже на костылях. А когда я не понимаю, что происходит, и когда понимаю, что происходит — это тоже ужасно. Когда гибнут люди и наши, и другой страны, это невыносимо», — высказала мнение Пугачева.

Она считает, что любой власти в СССР и России свойственна гордыня, которая является грехом.

О предательстве

Пугачева не согласилась с теми, кто называет ее «предателем» за то, что она не осталась в России.

«Они говорят, что я бежала, сверкая пятками… Как надо не уважать свою страну, чтобы сказать, что из нее бежали — тюрьма что ли какая-то? Там был другой подтекст: что меня страна кормила, пестовала, лелеяла, давала награды, а я повернулась и уехала. <…> А то, что я работала — это как бы не считается. Странно как-то», — поделилась рассуждениями артистка.

Она снова высказала мнение, что человек имеет право уехать, если его оскорбляют.

«Предатель.. А что я, собственно, предала? Я говорила, что могу покинуть родину, которую очень люблю, только в одном случае — если родина меня предаст. Она меня предала», — заключила Пугачева, но отметила, что у нее остаются «миллионы поколонников» в России и других странах.

О Кадышевой, Булановой и SHAMAN

Пугачева сказала, что «очень рада», что у российских подростков сегодня стали популярны певицы Надежда Кадышева и Татьяна Буланова. При этом она отметила, что сама «за Надю».

Взлет популярности Кадышевой Пугачева объяснила нехваткой у людей оптимизма, веры во что-то и просто радости.

Про участника программы «Фактор А» певца SHAMAN певица сказала, что действительно думала о нем как о настоящей звезде с харизмой.

«Я очень верила в него и не ожидала, что он превратится… Сейчас мне, конечно, смотреть на это больно, но бабло победило добро. <…> Он талантливый человек, но я не думала, что он настолько прагматичен. Есть красота, деньги, слава, всё — но нет в человеке любви», — дала Пугачева оценку бывшему протеже.

О доносчиках

Пугачева назвала «мразью» людей, которые стали жаловаться и доносить на тех, чье поведение им не нравится.

«Это позорище такое… Родилась при доносчиках — живу, оказывается, при доносчиках. Это позорище, это грибок страны, где появляются доносчики. Надо очищать это, очищать. Но если им позволяют, это кранты», — заявила артистка, добавив, что для Минюста и Следственного комитета они «посмешище».

О чуйке и пророчестве

«У меня чуйка, я давно живу и когда это наступает, я чувствую. Не буду объяснять, как. <…> Я не имею права говорить. Я знаю [что будет дальше], но не имею права. Давай доживем до [20]27 года. Запомни: 27-й год», — сказала Пугачева.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов