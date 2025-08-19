Рост популярности Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой и других исполнителей у молодежи связан с тем, что из России «уехали все мерзавцы» и «люди проснулись». Об этом RTVI сообщил рэпер Рома Жиган (Роман Чумаков).

«Очень хорошо отношусь [к возрождению популярности звезд 90-х]. Если в двух словах: все новое — это хорошо забытое старое», — заявил Жиган.

На вопрос, почему, на его взгляд, россияне сегодня нуждаются в таких песнях, музыкант ответил так: «Потому что люди проснулись».

«Потому что люди проснулись. Потому что из нашей страны уехали все мерзавцы, типа Моргенштерна*, Дани Милохина, всех этих Little Big** и Noize MC* с группой “Каста”***. На их место встали те, кто и должен находиться в шоу-бизнесе — нормальные, правильные, патриотические песни. Не зомбирование, морально-нравственное разложение, как у Little Big** или Моргенштерна*, а нормальные, хорошие песни про матушку-Россию», — сообщил Жиган.

Артист также рассказал, что у него с командой прошел большой тур по Сибири и Уралу, где на их концерты приходили не только зумеры, но и родители с маленькими детьми.

«Детей сажают к себе на шею и поют с нами наши песни. Народ пробуждаться начал, народ начинает просыпаться. Закончилось то время, когда всякие идиоты морально-морально разлагали нашу молодежь», — заключил собеседник RTVI.

Жиган стал известен широкой аудитории в 2009 году, когда после победы на музыкальном шоу «Битва за респект» приз ему вручил лично Владимир Путин (на тот момент премьер-министр), после чего в СМИ за артистом закрепилось прозвище «любимый рэпер Путина».

Ранее певица Виктория Цыганова заявила RTVI, что выросшая среди зумеров популярность Кадышевой, Булановой, Лолиты и других звезд российской эстрады связана с тем, что сейчас «потребительское время», требующее различных «фриков». Она допустила, что, слушая такую «голимую попсу», слушатели пытаются уйти от проблем.

* — внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** — солист Little Big Илья Прусикин внесен Минюстом России в реестр иноагентов

*** — участник «Касты» Владислав Лешкевич внесен Минюстом России в реестр иноагентов