Выросшая среди зумеров популярность Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой, Лолиты и других звезд российской эстрады связана с тем, что сейчас «потребительское время», требующее различных «фриков». Таким мнением в беседе с RTVI поделилась певица Виктория Цыганова. Она не исключила, что, слушая такую «голимую попсу», слушатели пытаются уйти от проблем.

Ранее Shot сообщил, что некоторые звезды 90-х, на которых резко вырос спрос среди молодых людей, увеличили ценники на концерты и корпоративы. Например, Кадышева, по данным телеграм-канала, требует до 20 млн рублей за одно выступление, Лолита — до 6 млн рублей, Буланова — 1,5 млн рублей за час, «Иванушки International» — 4,8 млн рублей, а группа Reflex — 2,5 млн. Комментируя свою популярность, Лолита рассказала Ura.ru, что она долго шла к тому, чтобы у нее было много молодежи на концертах. По ее словам, во многих городах «билеты проданы на 50% без рекламы».

«Я не фанат творчества перечисленных артисток. Считаю, что это просто дешевый заработок, когда люди не думают ни о душе, ни о сердце, а просто так — поразвлекаться. Чем мы от животных отличаемся? Покушать, получить удовольствие — все. Поэтому песни эти действительно сегодня заходят. Думаю, что все это плоды того, что [раньше] сеяли информационную пустоту. Это же попса, причем голимая попса», — сообщила Цыганова.

Она отметила, что в детстве, как и ее одноклассники, пела военные песни (Цыганова — дочь морского офицера — прим. RTVI), потому что их транслировали по радио и телевизору.

«Мы уважали, чтили ветеранов. Для нас все это было свято. А поколение потребителей — какое оно может быть? Только такое. <…> Поколение, которое выросло в потреблении, в комфорте, ничего другого делать не умеет, как только потреблять, радоваться непонятно каким забавам. На мой взгляд. Или они хотят уйти от проблем — их не интересует, что идет война в стране, что идет война вообще за выживание России в этом мире. <…> Эти люди [ничего] не понимают, особенно не разбираются. Бодипозитив, тело — это все как у животных», — подчеркнула артистка.

Цыганова отметила, что на своих концертах «очень-очень-очень мало» видит молодых людей.

«Несмотря на то что я пела разные песни, в том числе и жанровые, моя публика априори — это та, которая воюет, и та, которая ждет, молится, верит, терпит, скрипя зубами. Та, которая всегда за кадром остается. Это моя публика. Именно поэтому я не оставляю сцену, именно поэтому я пою, выступаю. Сегодня у меня приедут ребята с фронта, я буду накрывать стол, угощать их, встречать. Как в песне “Приходите в мой дом”», — добавила она.

Певица рассказала, что иногда на ее выступления заходили «люди торгашеского направления», которые требовали исполнить песню «Русская водка».

«Это не были учителя, врачи или офицеры. <…> Вот — пой, и все. И я их просто культурно из зала провожала. Они уходили недовольные. Но это за всю мою жизнь, может быть, один-два-три таких случая. Просто я принципиальный человек, и я не могу не отреагировать на то, что меня, допустим, раздражает. Меня поражает, когда люди сидели у Киркорова на концерте, и он топтался на кресте — никто не встал, не ушел, не стал свистеть, требовать остановки этого святотатства», — сказала Цыганова.

По ее мнению, те, кто сегодня «прыгают» на концертах звезд, переживающих новый пик популярности, — это молодежь, которую «кормят пластиковой едой», а они сами «ничего не умеют и не хотят делать, не знают, где у коровы вымя, как картошку сажать, копать».

Цыганова также выразила сомнение, что творчество Кадышевой может привить зумерам любовь к традиционным ценностям через народную эстетику.

«Если бы это ей надо было, она бы, наверное, все творчество бы так позиционировала. А так — это всегда была попса. А какой-то такой внешний вид, извините, напоминает фрика. Я не говорю, что надо косы укладывать и сарафаны надевать, но как-то все не стыкуется — действительно, как какой-то фантик. Русского, на мой взгляд, там нет ничего. Сегодня русское как раз из наших генов убирают. И 30 лет этого потребительского времени, в котором мы все вместе находились, породило это поколение, и оно сейчас требует таких вот фриков. Но это моя точка зрения», — заключила она.