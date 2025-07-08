Молодые россияне стали все чаще ходить на концерты Татьяны Булановой. Певица рассказала об этом явлении «Общественной службе новостей».

Под песни Булановой все чаще записывают вертикальные видео в соцсети, особой популярностью пользуются песни «Ясный мой свет», «Не плачь» и «Мой ненаглядный».

Певица объяснила, что придерживается мнения о цикличности моды и музыки. Она сказала, что забытое становится популярным, когда о нём напоминают, например, когда хиты прошлого используют в современном кино для молодёжи, что приводит к новому всплеску интереса и возвращению песни и исполнителя в топы.

«Мне кажется, что одну из моих песен кто-то залил в сеть, и она там завирусилась. Поэтому и начали снова слушать некоторые мои треки», — добавила Буланова.

Она подчеркнула, что пока не планирует повышать стоимость билетов на свои концерты.

Ранее с таким же ростом популярности столкнулась Надежда Кадышева, песни которой завирусились в тиктоке. Хит «Плывет веночек» артистка даже исполнила на VK Fest, теперь трек в топе музыкальных трендов на платформах «Яндекс Музыка» и «VK Музыка».