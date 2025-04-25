Стоимость концерта Надежды Кадышевой, вокалистки эстрадного ансамбля «Золотое кольцо», на летние мероприятия возросла до 20 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда». Вторую волну популярности артистке обеспечила вновь завирусившаяся песня «Плывет веночек».

Летом прошлого года, Кадышеву пригласили артисткой на VK Fest, где она исполнила свой хит, который покорил сердца молодежи. Сейчас же она в топе музыкальных трендов на платформах «Яндекс Музыка» и «VK Музыка», а социальные сети, заполнены записями с ее концертов и разнообразными роликами под песни певицы. Эксперты КП объясняют такой рост популярности тенденцией на патриотизм и все российское в целом.

Руководители ансамбля «Золотое кольцо» заявили, что концерты теперь будут проходить на стадионах и Дворцах спорта, поскольку в небольших помещениях теперь не хватает места. В 2023 году прибыль компании составляла всего 1,1 млн рублей, а долг перед налоговой в 2024 году — 1,6 млн рублей. По данным 2025 года, кассовая стоимость концерта Кадышевой возросла до 3 млн рублей. Полностью расписанные летние концерты имеют ценник от 15 до 20 млн рублей.

Музыкальный хит «Плывет веночек» не новый, песня впервые была исполнена в 2005 году, но именно сейчас она объединяет старшее поколение и тинейджеров в любви к творчеству Кадышевой. Популярность артистки возросла не только среди зумеров, которые активно отплясывают на ее концертах, но и среди мужчин. На поединок под песню «Широка река» вышел Молдавский боец UFC — Сергей Спивак. Так, 65-летняя Надежда Кадышева стала новой поп-иконой среди современной молодежи.

Елизавета Лебедева