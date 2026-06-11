Российскую империю было легче сохранить, чем Советский Союз, к развалу которого привела совокупность «очень мощных» факторов. Такое мнение высказал на радио «Комсомольская правда» глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, доктор юридических наук Павел Крашенинников, пишет KP.RU.

«Теоретически, если вдаваться в альтернативную историю, то, наверное, можно рассуждать о сохранении Союза… Власть так долго оберегала свой „золотой сон“ и мнимую стабильность, что в итоге просто проспала момент, когда точка невозврата для страны была уже пройдена», — заявил он.

По мнению Крашенинникова, в период с 1964 по 1985 год СССР был настоящей сверхдержавой. По его словам, если при Никите Хрущеве «все это было принижено», то при Леониде Брежневе страна наращивала авторитет в мире.

«Мы продолжали испытывать ядерное оружие, и космос у нас развивался. Мы продолжали расти как международная супердержава», — сказал депутат-единоросс.

Но советская экономика постепенно шла на спад, а тяжелая и оборонная промышленность заметно превосходили производство товаров народного потребления, возник дефицит товаров и услуг, что напрямую сказалось на обществе, продолжил он.

Поздний советский период — с последних дней правления Брежнева до прихода Михаила Горбачева — Крашенинников обозначил словом «кома»: именно так называется глава его книги «Золотой сон бюрократии. Государство и право эпохи застоя, 1964-1985 годы».

Как напомнил парламентарий, после Брежнева к власти пришел Юрий Андропов.

«Он был болен, хотел Горбачева на смену. Но пришел [Константин] Черненко, второй человек в партии на тот момент. В итоге выборы первого лица фактически делали в ЦКБ. Специально оборудовали палату», — рассказал Крашенинников.

Период с 1980 по 1985 год в СССР, отметил он, сатирически называют «гонкой на лафетах» из-за череды государственных похорон.