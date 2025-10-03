Генсек СССР Михаил Горбачев, допустивший воссоединение ГДР и ФРГ, фактически «предал страну, союзников и память тысяч советских солдат». Об этом RTVI заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Он также заявил, что именно «беззубая и близорукая» политика руководителей эпохи перестройки привела к «опасной черте», за которой мир может ожидать новая масштабная война.

3 октября 2023 года исполнится 35 лет со дня объединения Германии. Это произошло после подписания «Договора об установлении германского единства» 31 августа 1990 года между ГДР и ФРГ. В торжественной церемонии в онлайн-формате принял участие советский лидер Михаил Горбачев. Именно его переговоры с канцлером ФРГ Гельмутом Колем в 1990 году стали отправной точкой для объединительного процесса.

По мнению Миронова, именно объединение Германии привело к развалу Варшавского договора и всей послевоенной системы безопасности, построенной на балансе сил между двумя военными блоками.

По мнению депутата, 35 лет назад Запад «преподнес нашей элите очередной урок, который она очередной раз не усвоила» — что любую уступку или жест доброй воли «наши “партнеры” воспринимают только как признак слабости и сигнал к усилению экспансии».

Парламентарий отметил, что российские войска входили в Париж, в Вену и в Берлин и «отовсюду добровольно уходили». При этом США, добавил он, «если куда-то приходят, уже не уходят, пока их не выбьешь силой».