Самыми популярными внутренними направлениями в этом туристическом сезоне стали Краснодарский край и Крым, аутсайдером оказалась Анапа. Об этом RTVI рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

«У нас есть абсолютные цифры — и здесь лидер Краснодарский край. Но если брать процентный прирост, то Крым вырос, по разным оценкам, на 25−30% в этом году — это абсолютный лидер по процентному приросту», — сообщил он.

Ромашкин не исключил, что часть туристов выбрали крымские курорты из-за того, что «не смогли искупаться в Анапе». При этом он считает, что таких отдыхающих было не очень много.

«Скорее всего, у Крыма, можно сказать, органический рост, не связанный с Анапой. Тем более что Крым начал расти еще в ноябре-декабре 2024 года по бронированию на лето, когда в Анапе все еще было неплохо. С другой стороны, у нас аутсайдер — это Анапа, снижение около 50% за год к году. Это на другом полюсе статистики — наихудший результат», — сообщил вице-президент АТОР.

В среднем, продолжил он, продолжается фиксироваться рост популярности разных российских регионов в этом году среди туристов.

«У нас почти 90 регионов. Наверное, около 10 показали некоторое снижение, 75—80 показали рост от 2% до 6%. Средний результат — в районе 5—6% будет в целом по стране», — добавил Ромашкин.

В декабре 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. тонн мазута, потерпели крушение в акватории Черного моря. Часть нефтепродуктов выбросило на берега Тамани и Анапы, позже они дошли и до Крыма.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани был объявлен режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня ввели в Крыму и Севастополе. К ликвидации последствий разлива мазута были подключены волонтеры и сотрудники МЧС.

Глава Минтранса Роман Старовойт среди причин аварии назвал «невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива».

В августе 2025 года суд взыскал 49,46 млрд рублей в пользу российского бюджета с владельца танкера «Волгонефть-212» — ООО «Каматрансойл» и фрахтователя судна — ООО «Кама Шиппинг». Кроме того, был удовлетворен еще один иск Росприроднадзора — о взыскании 35,48 млрд рублей с компании «Волгатранснефть», которая владеет вторым затонувшим танкером «Волгонефть-239».