В середине августа стоять в пробке на Крымский мост приходится то при въезде на полуостров, то на выезде — сначала затор образовался со стороны Тамани, потом со стороны Керчи, а потом снова на материковой стороне. Отпускники проводят в ожидании досмотра, необходимого для въезда на мост, в среднем по три-шесть часов. RTVI рассказывает, почему россияне выбирают отдых в Крыму и как относятся к сложностям, связанным с проездом по мосту, и помощи, которую им готовы предложить на месте.

В августе в Крыму и на Кубани стоит жара — в дневные часы температура не опускается ниже 29 градусов. На трассе А-291, которая ведет к Крымскому мосту со стороны Керчи, от асфальта исходит горячее марево, но сотрудники ДПС, патрулирующие пробку, говорят, что сейчас погода милосердная: еще недавно от жары асфальт прилипал к подошвам.

Пробка при въезде на Крымский мост периодически образуется то со стороны Тамани, то со стороны Керчи. В начале августа на материке очередь на досмотр, который должны пройти все транспортные средства, растянулась аж на 35 километров, а к середине месяца такая же ситуация возникла со стороны полуострова, когда отдыхающие с детьми потянулись домой, чтобы успеть к началу учебного года. В пиковые часы со стороны Керчи очередь из машин растягивалась более, чем на 20 километров.

Досмотр занимает совсем немного времени — от силы десять минут. Автомобилистов просят открыть все двери, капот и бардачок, сотрудник досмотровой зоны изучает с фонариком и зеркальцем пространства под сиденьями и днище машины, пока водитель и пассажиры с багажом проходят через сканер и рамки металлоискателя. Автобусы и машины с негабаритным грузом прогоняют через сканер инспекционно-досмотрового комплекса, для них выделена отдельная полоса в пробке.

Несмотря на оперативную работу зоны досмотра, среднее время ожидания в пробке — три-шесть часов. Рано утром и поздно вечером количество машин сокращается, но в некоторые дни пробка не исчезает даже ночью.

Понедельник и четверг — самые загруженные дни для Крымского моста в середине и конце августа, отчитывается телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация», где можно узнать текущий размер пробки и предположительное время ожидания. Об этом же говорят и в Российском Красном Кресте (РКК), который помогает автомобилистам и пассажирам пережить многочасовую пробку. В пиковые часы в очереди на досмотр стоит более 2,6 тыс. автомобилей с обеих сторон.

«Легче от того, что я здесь не одна»

В пять утра в четверг, 15 августа, пробка уже тянется на пять километров от поста, и машины продолжают прибывать. Пока кажется, что двигаются они довольно бодро, люди даже не выходят из автомобилей, чтобы не пришлось догонять бегом. Тут же проезжает оранжевая машина коммунальных служб, останавливается у синих будок туалетов, расположенных между отбойниками. Через несколько часов хвост пробки уже остается далеко за поворотом на Керчь, достигая добрых двух десятков километров. Теперь машины двигаются медленнее, и даже на тридцатиградусной жаре люди выходят из машин, открывают двери и окна, потому что с воды дует прохладный ветер.

Российский Красный Крест, который пригласили в Крым местные власти, размещает свои посты с водой в разных местах пробки. За день волонтеры федеральной группы — их 16 человек — раздают тысячи бутылок воды: какую-то часть закупает керченская администрация, какую-то — сам Красный Крест. Волонтеры здесь собрались со всей России — от Нарьян-Мара до Белгорода. Совсем недавно многие из них вернулись из Курской области, где РКК помогал беженцам из приграничья.

В команде — и специалисты по безопасности при ЧС, и медики, и психологи, и штатные сотрудники Красного Креста, возглавляющие региональные отделения. Все они буквально одержимы идеей помощи людям — будь то последствия ЧС и военных действий или пробка на жаре. Хотя волонтеры рассказывают о своей работе и возможности получить помощь в чате Крымского моста, об этом, кажется, мало кто знает.

В основном люди в пробке общаться не хотят — ожидание на жаре сильно утомляет. Но после постов РКК многие выглядят существенно бодрее. «Это даже моральная помощь. Мне легче от того, что я здесь не одна, и, если что, есть Красный Крест», — поясняет застрявшая в пробке женщина.

Волонтеры Красного Креста раздают не только воду; пассажирам с детьми предлагают раскраски и карандаши, шашки и подгузники, а также возможность отдохнуть в мобильном пункте размещения, который стоит в самом начале пробки, в 300 метрах от пункта досмотра. Правда, этой возможностью пользуются немногие — кто-то думает, что за это берут деньги, кто-то не понимает до конца, как это работает, и боится потерять место в пробке.

Но волонтеры упорно продолжают объяснять, а потом и раздают листовки: водитель остается в машине, а другой родитель с детьми может доехать на машине РКК до пункта размещения, чтобы отдохнуть в кондиционируемой палатке, где есть вода, чай, кофе, печенье, пеленальный столик, подгузники и влажные салфетки, игровая зона для детей и даже походные раскладушки. Когда водитель на своем авто доедет до того места, где стоит мобильный пункт РКК, пассажиры смогут вернуться в салон и попасть на досмотр.

«В Дагестан пока мы не готовы»

“Почему Крым?” — спрашиваю я у тех, кто скучает в пробке с открытым окном или выходит из машины, чтобы немного отдохнуть от долгого сидения.

«В смысле? Потому что Крым — наш», — отвечает мужчина и добавляет, что ездит с семьей на полуостров каждое лето вот уже много лет.

Согласившиеся ответить на этот вопрос путешественники делятся на два типа: одни годами ездили сюда всей семьей и любят и местное море, и природу; другие говорят, что альтернативы Крыму в этом году нет. В 2025 году из-за разлива мазута в Керченском проливе Крым, в меньшей степени пострадавший от выбросов, остался главным туристическим направлением для любителей пляжного отдыха. Добраться сюда можно либо на поезде, на который за месяц уже нет билетов, либо на машине — через Крымский мост или новые территории.

“А куда еще ехать? В Сочи море грязное, в Дагестан пока мы не готовы, заграницу не рассматриваем — хочется свои деньги тратить у нас здесь, в нашей стране, помочь России”, — говорит женщина в пробке.

“Не страшно ездить сюда?” — спрашиваю.

“Кому? Это пусть они боятся, — добавляет другой водитель серьезно. — Крым защищен лучше и сильнее всех. Это детище Владимира Владимировича — Крым, Крымский мост. Знаете, сколько денег здесь ввалено? Вы съездите, посмотрите, как изменилось все после вхождения в состав Российской Федерации. Разве он оставит это все кому-то? Здесь защита, мне кажется, настолько мощная, что самый защищенный регион — это Крым”.

Такого мнения придерживаются многие отдыхающие. Они не боятся ни ракетных атак, которые здесь случаются, ни БПЛА, ни возможных терактов на мосту — о предотвращении одного из таких ФСБ отчиталась утром 18 августа. Дорога через новые территории пока кажется людям менее привлекательным вариантом, чем многочасовое стояние в пробке. “Через Мариуполь пока боязно ехать, у меня корешок на фуре туда ездил к ребятам — вся фура в дырках. Машина под списание. А здесь уже как-то поуютнее, даже если взрывы слышишь, значит, ребята работают, защищают нас”, — говорит отдыхающий из Тульской области.

Люди в пробке в один голос говорят, что на полуострове сейчас спокойнее, чем где бы то ни было в России. “А чего бояться? У нас в Брянске каждый день прилетает по десять-двенадцать дронов”, — говорит женщина средних лет. Ей вторят отдыхающие из Оренбуржья, Воронежской и Тульской области, Краснодарского края, Москвы, Петербурга и других регионов.

Больше потенциальной опасности людей огорчает пробка, хотя и к ней большинство относится философски. “Мы сюда пять часов простояли, сейчас сколько-то будем стоять. Отдых это не портит, мы лояльно ко всему относимся. А куда деваться-то? Может, в дальнейшем Володька чего-то и придумает, пошире сделает. А так — довольствуемся тем, что есть”, — говорит мужчина, прогуливающийся с сыном вдоль медленно двигающихся машин.

«Самосознательность отсутствует»

Пробку контролируют сотрудники Керченского отделения УМВД России — машины ДПС стоят в нескольких местах в зависимости от длины пробки. Их основная задача — разводить несколько рядов пробки в один, чтобы к посту досмотра машины подходили по одной.

Прямо рядом с Крымским мостом находится железнодорожный вокзал — к нему есть только одна дорога, и именно по ней растягивается многокилометровая пробка. Сначала тем, кто едет на вокзал, нужно пробиться через ту часть затора, где ДПС еще не распределила машины в один ряд, а потом — ехать по правой полосе.

«Правая полоса для ж/д вокзала, — объясняет один из патрульных ДПС Александр. — Мы проверяем билеты и пропускаем». Из-за этого на месте регулярно возникают конфликты. «Тетя выйдет из машины, скажет: “Почему ему можно, а мне нельзя?” И стоишь ей объясняешь, что [те, кого пропускают,] на вокзал едут. А ей пофигу, куда он едет», — говорит Александр.

«Главная проблема — невнимательность участников дорожного движения, потому что они не смотрят на дорожные знаки и информационные таблички. Вы как-то походатайствуйте, чтобы здесь правильно организовали движение», — с улыбкой добавляет его коллега.

Ближе к мосту движение уже действительно организовано лучше. Там ряд, в который выстраиваются стоящие в пробке на мост машины, отгорожен красно-белыми отбойниками, так что шансов обогнать по правому ряду меньше, да и самим людям там, кажется, спокойнее — нет искушения. Но выставить такие отбойники на протяжении нескольких километров пробки, видимо, возможности нет.

«Люди стали беспомощные — у многих нет с собой ни воды, ни еды, ничего нет, а у людей в машинах дети», — недоумевает один из полицейских. «Самосознательность отсутствует», — отвечает ему второй.

«Мне плохо, командир»

В пробке сотрудники ДПС тоже время от времени помогают водителям — если у людей есть медицинские показания, например, справка о заболевании или выписной эпикриз из больницы, подтверждающий прохождение лечения и состояние пациента, они могут сопроводить машину в самое начало пробки, к посту досмотра. Но многие и здесь стараются обмануть, говорят полицейские.

«Едут цыгане, останавливаются: “Мне плохо, командир, вчера из больницы только”. Ты его спрашиваешь, а у него ни эпикриза, ни документов. Встраиваем его в левую полосу, и он довольный поехал. Тут таких уйма», — говорит Александр.

Желающих обмануть систему действительно достаточно — многие едут в правой полосе и вклиниваются в пробку только тогда, когда видят очередную машину ДПС. А некоторых от хамского поведения на дороге не останавливает даже наличие полиции: достаточно кому-то одному выехать на правый ряд сразу за машиной ДПС, чтобы обогнать пробку, как за ним следует целый эшелон. “Один дурачок поехал — и за ним все”, — говорит полицейский с досадой. “А это тульский поехал — они все тонированные, и все бараны”, — отвечает ему другой. За эшелоном автохамов выезжает машина ДПС.

Скоро пробку по правому ряду бодро обгоняет китайский внедорожник. Из открытого окна водитель — солидный лысый мужчина — кричит полицейским: “Мужики, у меня ребенок двухнедельный в машине, меня три поста пропустили, можно по правой?” Сотрудники ДПС жестом показывают ему не мешать движению и отъехать за их машину, недолго переговариваются с ним, и внедорожник возвращается в пробку, в левый ряд.

“Не разрешили?” — спрашиваю я. Один из полицейских отвечает, что попросили отъехать в общем потоке на 150 метров и уже тогда обгонять пробку по правой полосе, чтобы не повторился “эшелон”.

Один из постов сотрудников ГАИ стоит под мостом, с которого на трассу выезжают со стороны Керчи. Большую часть времени пробка тянется намного дальше этого места, так что на эти машины смотрят как на «обочечников», которые нашли лазейку, чтобы встать в очередь поближе к ее началу.

На них (как и на настоящих “обочечников”) реагируют по-разному. Одни водители их спокойно пускают, другие ругаются, сигналят и не дают занять место, притираясь вплотную к впереди стоящим машинам. Одна семья жалуется, что, хотя к тем, «кому больше всех надо», они и относятся с осуждением, не пускать страшно: недавно в общем чате Крымского моста написали, что некий водитель, которого отказывались пускать в поток, угрожал дракой. Несмотря на общую напряженность после многочасового ожидания, вступать в открытые конфликты на дороге, а не в чате, никто не хочет.

По словам сотрудников ДПС, главная проблема — это «большое количество транспортных средств и недостаток сил личного состава».

«В МВД никого нет: люди не идут, зарплаты маленькие, дома семья, дети голодные сидят, кормить нечем, стоим здесь. Это одна из самых главных причин, так и запишите», — говорит Александр.

С масштабами пробки несколькими машинами ДПС действительно справиться нелегко. В четверг, когда пробка стояла даже ночью, между тремя постами ДПС люди все равно вырывались из общего потока — и к следующей служебной машине, перекрывающей правую полосу, уже снова собирались в три ряда. Из-за этого хвост пробки надолго застревал в одном положении — все, кто обогнал поток, тормозили остальных водителей.

Причем полагаться в пробке людям приходится только на добропорядочность — свою и других. Сотрудники ГАИ признают, что сделать с теми, кто вырывается в правый ряд, ничего нельзя: они не нарушают ни правила дорожного движения, ни разметку. Время от времени по правому ряду, который должен быть свободным, курсирует полицейский автомобиль. В чате Крымского моста пугают тем, что “обочечников” разворачивают и отправляют в самый конец пробки. Но на деле сделать это почти невозможно, да и оснований для этого нет.

«Это мы здесь стоим, нарушаем», — говорит Александр. Единственное, в чем можно упрекнуть нежелающих стоять в общей очереди, так это в непорядочности по отношению к другим участникам движения, но за это в России пока не наказывают.