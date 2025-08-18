Сотрудники ФСБ предотвратили готовившийся украинскими спецслужбами теракт на Крымском мосту. Выявлен и обезврежен автомобиль «Шевроле Вольт» с мощным самодельным взрывным устройством. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

«Установлено, что автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран», — сказано в пресс-релизе службы.

В ФСБ подчеркнули, что задержаны все лица, причастные к доставке машины на территорию России.

По данным ЦОС, автомобиль пересек российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии и на автовозе частного водителя-перевозчика его должны были доставить в Краснодарский край, где планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост и «стать невольным террористом-смертником».

В ФСБ подчеркнули, что киевский режим планировал использовать водителя «втемную».

Это уже вторая попытка украинских спецслужб за 2025 год использовать машины, заряженные большим количеством взрывчатки, для диверсий на Крымском мосту, сообщает ЦОС.

2 апреля этого года на белорусско-польском участке границы Союзного государства (Брестская таможня) белорусские силовики задержали микроавтобус с более чем 500 кг синтетической взрывчатки, который также предназначался для террористической атаки. Тогда также были задержаны соучастники, включая водителя, который также не был осведомлен о своей миссии и должен был стать «смертником» при движении по Крымскому мосту.

В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись топливные цистерны на железнодорожных путях и частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли пять человек. В июле 2023 года мост атаковали два морских беспилотника. Тогда погибли супруги из Белгородской области, было повреждено дорожное полотно. Следственный комитет России расследует оба происшествия как теракты. По делу о взрыве грузовика в 2022 году обвинение предъявлено девятерым гражданам России, Армении и Украины. Организатором теракта следствие считает главу СБУ Василия Малюка.

В апреле 2025 года командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост остается целью для ВСУ, но нужно соблюдать «информационную тишину».

По его словам, «неправильно» как анонсировать возможные планы атаки на Крымский мост, так и говорить, что Киев «не ударит его».