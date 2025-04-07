Крымский мост остается целью для ВСУ, но нужно соблюдать «информационную тишину». Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа, слова которого приводит «Украинская правда».

«Крымский мост — это сложная цель, особенно сейчас. Но в жизни нет ни одной крепости, которую нельзя разрушить, и нет границ, которые нельзя перейти. Мост такая же цель, как и остальные», — сказал он.

Неижпапа заявил о необходимости соблюдать информационную тишину, чтобы «иметь успех». По его словам, «неправильно» как анонсировать возможные планы атаки на Крымский мост, так и говорить, что Киев «не ударит его».

В марте командующий украинскими ВМС заявил в интервью Observer, что «настроен оптимистично» по поводу возможного уничтожения Крымского моста. «Русские понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть такая поговорка: “Бог любит троицу”», — цитировало Неижпапу издание.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главкома ВМС Украины словами: «С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ [Православная церковь Украины] скоро обретет их мощи».

После начала военной операции на Украине Крымский мост неоднократно подвергался атакам. Президент Украины Владимир Зеленский говорил о намерении «нейтрализовать» сооружение.

В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись топливные цистерны на железнодорожных путях и частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли пять человек. В июле 2023 года Крымский мост атаковали два морских беспилотника. Погибли супруги из Белгородской области, было повреждено дорожное полотно.

Следственный комитет России расследует оба происшествия как теракты. По делу о взрыве грузовика в 2022 году обвинение предъявлено девятерым гражданам России, Армении и Украины. Организатором теракта следствие считает главу СБУ Василия Малюка.