Арбитражный суд Краснодарского края вынес постановление о взыскании 49,46 млрд рублей в пользу российского бюджета с владельца затонувшего в районе Керченского пролива в декабре 2024 года танкера «Волгонефть-212» — ООО «Каматрансойл» и фрахтователя судна — ООО «Кама Шиппинг». Об этом пишет «Интерфакс».

Обновление. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил еще один иск Росприроднадзора — о взыскании 35,48 млрд рублей с компании «Волгатранснефть», владеющей вторым затонувшим у Керченского пролива танкером «Волгонефть-239».

«Удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ООО «Каматрансойл» и ООО «Кама Шиппинг» солидарно 49 млрд 460 млн тыс. рублей», — огласил решение судья.

Помимо этого, с ответчиков по иску Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора будет взыскано 10 млн рублей госпошлины, сообщает РИА Новости. Суд вынес решение в соответствии со ст. 167 и 170 арбитражного процессуального кодекса.

Само заседание суда прошло без присутствия ответчиков по иску. Представители истцов заявили в ходе заседания, что ООО «Кама Шиппинг» виновата в крушении, поскольку шторм не является непреодолимой силой, так как корабль вышел в неподходящее время, пишут «Известия».

Помимо этого, судья сообщил, что ООО «Каматрансойл» заявила ходатайства об организации фонда ограничения ответственности за ущерб от загрязнения, объединении иска Росприроднадзора с двумя схожими исками и направлении дела по подсудности в Арбитражный суд Пермского края (по месту регистрации компаний). Суд отказал в удовлетворении этих ходатайств.

Общая сумма исковых заявлений Росприроднадзора по делу о крушении танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море составляет 84,9 млрд рублей. Суд будет рассматривать иск к владельцу танкера «Волгонефть-239» — ЗАО «Волгатранснефть» на сумму 35,48 млрд рублей в отдельном порядке.

Помимо Росприроднадзора, к делу также привлечены Генпрокуратура России и Ространснадзор по ЮФО в качестве третьих лиц. К иску против ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» также была дополнительно привлечена страховая компания САО «ВСК».

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» на борту которых находилось около 8 тысяч тонн нефтепродуктов, произошло в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года. Изначально часть нефтепродуктов вынесло волнами на берег Анапы, позднее было зафиксировано еще несколько выбросов в Крыму.

В марте власти Анапы подали иск в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием взыскать 211 млн рублей с владельцев танкеров. В мае городская администрация увеличила исковые требования до 545,9 млн рублей.