При заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района с туристов стали просить подписать документ о запрете купания и закрытых пляжах. Об этом в телеграм-канале сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В Оперштабе пояснили, что подписание такого документа — это дополнительная мера, которая направлена на информирование туристов о рисках для здоровья — возможных кожных заболеваниях, аллергии, отравлениях из-за возможного контакта с мазутом на том участке побережья, где продолжают ликвидировать ЧС.

Заместитель генерального директора санатория «Надежда» Владимир Бобяк рассказал, что здравница в целях безопасности не комплектует пляжи лежаками в этом году.

«На побережье постоянно работает спасатель, чья задача — предупреждать посетителей о нежелательности пребывания на пляже и запрете на купание», — сказал он.

Также, по словам гендиректора, гостям предлагают открытые бассейны в качестве безопасной альтернативы.

«Для акцентированного информирования гостей в анкету для проживания добавили специальный пункт (№ 13), где прописан запрет на посещение пляжей и купание в море в связи с опасностью для здоровья. Гости расписываются после прочтения», — пояснил Бобяк.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин ранее рассказал RTVI, что 150 пляжей, из которых 141 в основном в Анапе и девять в Темрюкском районе, пока закрыты. На остальных вдоль побережья — та же Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсинский район, Сочи — никаких препятствий нет. По его словам, только в Сочи открылись 180 пляжей, все получили сертификаты, в Крыму введены в эксплуатацию более 300 пляжей.

В декабре 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. тонн мазута, потерпели крушение в акватории Черного моря. Часть нефтепродуктов выбросило на берега Тамани и Анапы, позже они дошли и до Крыма.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани был объявлен режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня ввели в Крыму и Севастополе. К ликвидации последствий разлива мазута были подключены волонтеры и сотрудники МЧС.

Глава Минтранса Роман Старовойт среди причин аварии назвал «невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива».