Власти Анапы подали в арбитражный суд Краснодарского края на владельцев танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», из-за крушения которых в декабре 2024 года в Черном море произошел разлив мазута. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии города.

Ответчикам по исковому заявлению выступают компании «Волгатранснефть» и «Кама шиппинг».

«Мэрия требует взыскать с ответчиков 211 млн руб. — именно такая сумма в настоящий момент уже оплачена муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС», — говорится в сообщении.

Власти Анапы уточнили, что это не окончательная сумма. «В дальнейшем администрация намерена увеличить исковые требования», — добавили они.

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев считает, что владельцы танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», допустившие разлив мазута в акватории Черного моря, могут столкнуться с ограничениями своей деятельности и значительными финансовыми санкциями.

По словам юриста, администрация Анапы, подав исковое заявление в арбитражный суд Краснодарского края к ЗАО «Волгатранснефть» и ООО «Кама Шиппинг», фактически инициировала процесс взыскания с судовладельцев ущерба, вызванного крушением танкеров.

«Данное обращение имеет ряд возможных оснований, в числе которых возмещение затрат, связанных с ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов, а также предъявление претензий в связи с нанесенным экологическим и имущественным ущербом. Судебное разбирательство может повлечь для владельцев танкеров не только финансовые издержки, но и серьезные юридические последствия, включая возможные ограничения на деятельность», — пояснил Русяев в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что в соответствии с российским законодательством собственники судов несут ответственность за вред, причиненный окружающей среде и третьим лицам в результате аварийных ситуаций. Юрист подчеркнул, что в данном случае разлив нефтепродуктов в Черном море потребовал масштабных очистных мероприятий, а это уже повлекло существенные расходы для муниципалитета.

9 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил о новых выбросах мазута на пляжах Анапы. Свежие фракции мазута обнаружили на берегу между селом Витязево и станицей Благовещенская, очисткой двух загрязненных участков занялись команды из Красноармейского района Кубани и Геленджика.

7 марта в МЧС России сообщали, что в последние дни точечные выбросы мазута участились на пляжах Краснодарского края. Причиной этого, по словам представителей ведомства, стало повышение температуры окружающей среды.

Разлив мазута

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошло несколько выбросов в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани объявили режим ЧС федерального уровня. Позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В начале января Путин назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Глава государства счел произошедшее одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы и поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.

В конце января в ходе совещания правительства глава Минприроды Александр Козлов сообщил президенту России Владимиру Путину, что курортные пляжи, пострадавшие в результате крушения танкеров в Керченском проливе, будут восстановлены к летнему сезону 2026 года. Он также рассказал о том, что для восстановления пляжей рассматриваются несколько месторождений кварцевого песка рядом с Анапой. По его словам, направленный на очистку песок, не планируется возвращать на побережье.

В начале февраля сообщалось о нескольких выбросах мазута на нескольких участках пляжей Анапы. Представители МЧС сообщили, что по состоянию на 4 февраля было обследовано 265 км берега в Краснодарском крае, а с береговой линии вывезли более 177 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

13 февраля представитель судовладельца компании ЗАО «Волгатранснефть», которой принадлежит танкер «Волгонефть-239», Ольга Паутова назвала причину крушения судна. По ее словам, авария произошла из-за ветроволновой нагрузки, превысившей конструктивные способности корпуса танкера «Волгонефть-239».