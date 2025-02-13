ЗАО «Волгатранснефть», являющееся судовладельцем танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение у Керченского пролива, назвало причиной аварии «ветроволновую нагрузку, превысившую конструктивные способности корпуса». Об этом сказала Ольга Паутова, представляющая интересы компании, передает ТАСС

«Причиной крушения „Волгонефть-239“ стала ветроволновая нагрузка, превысившая конструктивные способности корпуса судна», — сказала Паутова.

Судья на заседании озвучил из материалов дела довод, который судовладелец привел в свою защиту, о возникновении инцидента вследствие задержки фрахтователем срока разгрузки танкера.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошел еще один выброс в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани был объявлен режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В ходе совещания с правительством 9 января президент назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Глава государства назвал произошедшее одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы и поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.