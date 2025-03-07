В Краснодарском крае из-за повышения температуры участились случаи точечных выбросов мазута, специалисты обследуют 265 километров берега, рассказали в пресс-службе МЧС России.

«В Краснодарском крае из-за повышения температуры окружающей среды участились случаи точечных выбросов мазута. Специалисты: обследуют 265 километров берега; собрали 147,8 тыс. тонн загрязненного песка и грунта», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с начала работ:

очищено более 384 км. берега;

собрано около 150 тыс. тонн загрязненного песка и грунта; вывезено на площадки временного хранения порядка 110 тыс. тонн;

просеяно вибрационной установкой 53,6 тыс. тонн.

В МЧС добавили, что на пляжах Анапы и Темрюкского района собрано почти 2 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами. В акватории Черного моря собрано 25 тонн нефтесодержашей смеси.

Также в ведомстве отметили, что в Крыму собрано почти 763 тонны загрязненного песка и грунта, а в Севастополе — 825 тонн.

Разлив мазута

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошло несколько выбросов в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани объявили режим ЧС федерального уровня. Позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В начале января Путин назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Глава государства счел произошедшее одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы и поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.

В конце января в ходе совещания правительства глава Минприроды Александр Козлов сообщил президенту России Владимиру Путину, что курортные пляжи, пострадавшие в результате крушения танкеров в Керченском проливе, будут восстановлены к летнему сезону 2026 года. Он также рассказал о том, что для восстановления пляжей рассматриваются несколько месторождений кварцевого песка рядом с Анапой. По его словам, направленный на очистку песок, не планируется возвращать на побережье.

В начале февраля сообщалось о нескольких выбросах мазута на нескольких участках пляжей Анапы. Представители МЧС сообщили, что по состоянию на 4 февраля было обследовано 265 км берега в Краснодарском крае, а с береговой линии вывезли более 177 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

13 февраля представитель судовладельца компании ЗАО «Волгатранснефть», которой принадлежит танкер «Волгонефть-239», Ольга Паутова назвала причину крушения судна. По ее словам, авария произошла из-за ветроволновой нагрузки, превысившей конструктивные способности корпуса танкера «Волгонефть-239».