Курортные пляжи, пострадавшие от разлива мазута после ЧП с танкерами в Керченском проливе, восстановят к летнему сезону 2026 года. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава Минприроды Александр Козлов во время совещания правительства.

«Решим вопрос с финансированием и приступим к работам в IV квартале года и завершим в мае 2026 года. Это как раз межсезонье. Пройдем выбросы, которые ожидаем в апреле-мае, и, соответственно, робототехника на пляже не будет мешать отдыхающим», — сказал он.

Козлов отметил, что окончательные данные по площади восстановления пляжей станут известны только после остановки выбросов мазута и ликвидации нефтепродуктов с побережья. На текущий момент расчетная площадь, подлежащая восстановлению, составляет около 280 гектаров, необходимый объем нового чистого песка — около 840 тыс. кубов.

По его словам, в качестве приоритетных мест для забора необходимых ресурсов рассматриваются три месторождения кварцевого песка рядом с Анапой. Козлов отдельно отметил, что песок, направленный на очистку для дальнейшей передачи утилизаторам, не вернется на пляжи.

«Он будет востребован в других отраслях. На пляж мы повезем чистый кварцевый песок», — сказал Козлов.

По его словам, 131 тыс. тонн загрязненного грунта была доставлена на площадку временного хранения в Анапе, где запущена установка для просеивания и очистки песка от мелких фракций мазута с целью уменьшения количества отходов для утилизации. Работа по этому направлению продлится до конца марта.

«В Крыму и Севастополе объемы выбросов существенно ниже. На утилизацию суммарно собрано 747 тонн загрязненного грунта, вывозят также на площадку утилизаторов», — отметил министр.

Козлов рассказал, что властям Краснодарского края будет выделено до 1,5 млрд рублей, чтобы компенсировать аварийно-спасательные работы, перевозку грунта, его хранение и обезвреживание.

«Продолжают работать на месте ученые, которые занимаются внедрением новых практик по удалению мазута из песка и воды. Сейчас, например, подбирают сорбенты для важного для нас блока — это отвержение мазута в воде», — добавил он.

Глава Минприроды также рассказал, что началась работа по поэтапному восстановлению побережья и организации планов по созданию инженерной защиты пляжей, «чтобы берег не смывало». Проектно-сметная документация должна быть сделана до 1 сентября совместно с властями Кубани и Анапы в частности.

Козлов также заявил, что окончательные цифры по ущербу животному миру и природным экосистемам удастся обозначить только после ликвидации всех выбросов, так как Росприроднадзор производит расчеты на основе информации о фактическом загрязнении окружающей среды, а региональные власти — по численности и видовому составу пострадавших животных.

«Ущерб Росприроднадзор выставит в суде виновникам загрязнения. Основная работа на этом направлении будет проделана, по нашему мнению, в течение трех месяцев», — добавил министр.

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозивших около 8 тыс. тонн нефтепродуктов, произошло 15 декабря. Владимир Путин впервые прокомментировал разлив мазута 19 декабря и назвал случившееся «экологической бедой». По его решению, на Кубани был введен режим ЧС федерального уровня.

В ходе совещания президента с членами правительства 9 января глава МЧС России Александр Куренков доложил, что основной объем мазута, выброшенный на побережье Краснодарского края, был собран. Он также сообщил об оперативной ликвидации повторных локальных выбросов нефтепродуктов на берег.

Президент назвал недостаточными меры по минимизации ущерба и назвал разлив мазута в Керченском проливе одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми сталкивалась Россия за последние годы.

24 января 2025 года правительственная комиссия признала Севастополь территорией ЧС федерального характера. Глава города Михаил Развожаев заявил, что это решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь региону из резервного фонда правительства России.