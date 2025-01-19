Из-за штормов на половине пляжей Краснодарского края произошли повторные выбросы мазута, сообщили в оперативном штабе региона. После осмотра новые загрязнения обнаружили на 24 участках пляжей в 41 муниципалитете.

Спасатели ведут работы по очистке береговой полосы у линии воды — в первую очередь собирают выброшенные на берег фрагменты мазута. Одним из самых сложных для очистки участков называют берег Витязевского лимана в Анапе, между станицей Благовещенской и селом Витязево.

Как отмечают в оперштабе, эту территорию помогают очищать спасатели из Волгоградской области.

«Мы сейчас проводим механическую работу. Убираем лопатами грунт, песок, загрязненный <…> мазутом», — рассказали в МЧС.

Ранее о предположительно продолжающихся утечках мазута из затонувших танкеров «Волгонефть» заявлял эколог Георгий Каваносян. По его словам, откачивание оставшихся нефтепродуктов из затонувших судов — главная проблема ЧС, которая остается нерешенной даже через месяц после крушения.

«Самое главное — откачать мазут и поднять танкеры. Потому что 12 января, по данным радиолокационных снимков, мазут продолжал течь — как минимум из пространства под танкерами. В районе танкеров были обнаружены утечки», — сообщил он Инфо24.

Эколог убежден, что без устранения утечек работы по очистке пляжей и другие усилия останутся «мартышкиным трудом».

«Можно бесконечно <…> бегать с лопатами, мыть птиц и так далее. Если корабль тонет, первым делом надо устранять течь, а уже потом вычерпывать воду. Мы же, получается, только вычерпываем — а течь еще не устранили», — пояснил Каваносян.

Что сейчас происходит с танкером «Волгонефть-239»

В Минтрансе 15 января заявили, что мазут из танкера «Волгонефть-239» откачают до конца месяца. Сегодня, 19 января, специалисты приступили к работе. В ведомстве уточнили, что в четырех танках судна находится почти 1,5 тыс. тонн мазута. Сейчас его перекачивают в герметичные битумовозы, оборудованные системами подогрева и вмещающие от 10 до 20 кубометров груза.

В откачке мазута с «Волгонефти-239» задействованы восемь машин, которые подъезжают к кормовой части судна по искусственной насыпи. Она также служит защитным барьером от повторных утечек нефтепродуктов. Чтобы исключить возможные риски, все работы будут выполняться только при благоприятных погодных условиях, добавили в Минтрансе.

Кроме того, 19 января специалисты очистили от нефтепродуктов акваторию закрытой бухты, в которой стоит «Волгонефть-239». В оперштабе заверили, что в воде уже нет сплошных пластов мазута — остались плавающие капли и небольшая фракция, которую экскаваторы сгребают на берег. Работы по сбору мазута и укреплению вала вокруг танкера в районе мыса Панагия ведутся круглосуточно.

Разлив мазута в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошел еще один выброс в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани был объявлен режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В ходе совещания с правительством 9 января президент назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Глава государства назвал произошедшее одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы и поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.