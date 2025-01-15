История с разливом мазута вряд ли бы вышла на федеральный уровень без «окрика Путина», но и сейчас ее пытаются «замести под ковер», заявил RTVI депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ). Сегодня в нижней палате парламента представители «Единой России» и «Новых людей» отвергли призыв коммунистов запросить у кабмина и правоохранителей данные о затонувших танкерах «Волгонефть».

«Очевидно одно: без ручного управления, без окрика Путина ситуация не вышла на федеральный уровень. Она долго замыливалась на региональном уровне, и регионы копошились, в том числе региональное МЧС. Но пока Путин не стукнул, как говорится, то есть [включил] ручное управление, на федеральном уровне никто не шевелился, в том числе МЧС. Вот ключевая проблема. И сейчас пытаются проблему, как говорится, под ковер замести», — описал Обухов свое видение ситуации.

Он отметил, что властям потребовался целый месяц на осознание масштабов катастрофы, и чем «дальше последствия, тем они страшнее».

«Побережье единственного теплого моря, куда россияне могут ехать, под угрозой. Под угрозой летний отдых детей — Анапа и не только. Сочи это не коснулось, но еще не вечер, потому что при нынешней погоде неизвестно, куда течения эту гадость выбросят», — добавил депутат.

Обухов подчеркнул, что «Единая Россия» на пленарном заседании 15 января «фактически препятствовала реализации законной конституционной контрольной функции Госдумы».

«По таким вещам министры уже должны давно быть в Думе и докладывать, а мы только обсуждаем [это]. Что такое запрос информации у министров? Это элементарные контрольные действия. Получается, чтобы проблему замести под ковер, не трогайте правительство, ждите, отдыхайте, мы там в комитетах “все в курсе”. Вы в комитетах “в курсе”, но это — общенациональная трагедия. За Крым боролись, а теперь загадить [решили], извиняюсь. Одно дело песок, а другое — что делать с галькой, там галечные пляжи», — предупредил Обухов.

Утром 15 января на первом в 2022 году заседании комитета Госдумы по экологии и природопользованию планировалось обсудить последствия крушения двух танкеров в Керченском проливе и меры по восстановлению экосистемы Черного моря.

Предполагалось, что в обсуждении примут участие представители Минприроды, МЧС, Минтранса, Росморречфлота, Ространснадзора, Росприроднадзора, властей Краснодарского края, Крыма и Севастополя, ученые и общественники. Однако широкого обсуждения не состоялось — парламентарии подискутировали между собой.

Кроме того, 15 января депутаты Госдумы от фракции КПРФ Николай Коломейцев, Алексей Куринный, Евгений Бессонов и Николай Осадчий предложили думским комитетам по транспорту и безопасности запросить в правительстве, правоохранительных и надзорных органах информацию «о причинах и мотивах выхода в рейс двух потерпевших катастрофу в Керченском проливе танкеров, выход в море которым был запрещен с 1 декабря 2024 года, а также о собственниках этих судов и соответствия действующим требованиям закона и правил безопасности должностных лиц, ответственных за эти вопросы».

Глава думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин в своем телеграм-канале сообщил, что была создана рабочая группа по решению проблем с разливом мазута, в состав которой вошли два его заместителя — Георгий Арапов («Новые люди») и Евгений Марков (ЛДПР).

Кобылкин сформулировал главные проблемы в текущей ситуации. Во-первых, по его словам, упущено время, когда можно было успеть привлечь федеральные силы. Во-вторых, нужно составить план повышения финансовой защиты водных объектов от такого рода аварий. И, наконец, по словам депутата, требуется внести изменения в правила разгрузки судов, чтобы экологически опасные грузы обрабатывались в первую очередь — наравне со скоропортящимися.

Разлив мазута в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошел еще один выброс в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани был объявлен режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В ходе совещания с правительством 9 января президент назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Глава государства назвал произошедшее одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы и поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.