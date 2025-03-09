Новые выбросы мазута, связанные с его утечкой из потерпевших крушение в декабре танкеров «Волгонефть», произошли на пляжах Анапы. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

В сообщении уточняется, что новые загрязнения были выявлены в ходе мониторинга прибрежных территорий, который утром 9 марта проводился командами краевых муниципалитетов. Свежие фракции мазута обнаружены на берегу между селом Витязево и станицей Благовещенская, очисткой двух загрязненных участков занялись команды из Красноармейского района Кубани и Геленджика.

Новые выбросы фрагментов нефтепродуктов также произошли на территориях, закрепленных за командами Абинского и Выселковского районов Краснодарского края, в частности, на Центральном пляже Анапы и находящемся неподалеку пляже оздоровительного центра «Премьера». В общей сложности свежие загрязнения обнаружены на восьми участках прибрежной линии.

«Повторные выбросы мазута на своих участках также выявили команды Кавказского, Мостовского и Лабинского районов. Новые фракции нефтепродуктов убирают в первую очередь», — сообщили в краснодарском оперштабе.

Накануне, 8 марта, проводилась уборка Бугазской косы под Анапой. За день там собрали и вывезли 582 мешка с загрязненным песком общим весом более 20 тонн. Уполномоченный по работе волонтерских групп Единой России в зонах ЧС Игорь Кастюкевич рассказал, что волонтеры также подготовили 50 мешков с песком для якорей в якорных системах и сделали заготовки для дальнейшей установки защитных сетей.

В уборке, по его словам, принимали участие 266 человек, включая волонтеров лагеря «Черноморский рубеж», «Центра чистой природы 12 15», штаба «Шлагбаум», инструкторов «Сети, сито, лопата», сотрудников МЧС России и «птичников» при поддержке техники «Кубань-СПАС». Сегодня, 9 марта, в море вдоль береговой линии Бугазской косы устанавливаются улавливающие мазут сети, уборка продолжается.

Кроме того, 8 марта у мыса Панагия были полностью завершены работы по утилизации кормы танкера «Волгонефть-239», севшего на мель во время шторма 15 декабря 2024 года. Последние детали танкера — гребные винты и якорь — увезли с берега, после чего Морспасслужба приступила к очистке территории от остатков нефтепродуктов и мусора.

Ранее в МЧС России сообщали, что в последние дни точечные выбросы мазута на пляжах Краснодарского края участились. Причиной этого, по словам представителей ведомства, стало повышение температуры окружающей среды.

Разлив мазута

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошло несколько выбросов в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани объявили режим ЧС федерального уровня. Позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В начале января Путин назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Глава государства счел произошедшее одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы и поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.

В конце января в ходе совещания правительства глава Минприроды Александр Козлов сообщил президенту России Владимиру Путину, что курортные пляжи, пострадавшие в результате крушения танкеров в Керченском проливе, будут восстановлены к летнему сезону 2026 года. Он также рассказал о том, что для восстановления пляжей рассматриваются несколько месторождений кварцевого песка рядом с Анапой. По его словам, направленный на очистку песок, не планируется возвращать на побережье.

В начале февраля сообщалось о нескольких выбросах мазута на нескольких участках пляжей Анапы. Представители МЧС сообщили, что по состоянию на 4 февраля было обследовано 265 км берега в Краснодарском крае, а с береговой линии вывезли более 177 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

13 февраля представитель судовладельца компании ЗАО «Волгатранснефть», которой принадлежит танкер «Волгонефть-239», Ольга Паутова назвала причину крушения судна. По ее словам, авария произошла из-за ветроволновой нагрузки, превысившей конструктивные способности корпуса танкера «Волгонефть-239».