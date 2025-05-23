Росприроднадзор подаст иски к собственникам потерпевших крушение в Черном море танкеров с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Такое решение связано с тем, что они так и не возместили нанесенный ущерб, заявила РИА Новости руководитель ведомства Светлана Радионова.

Она уточнила, что ранее владельцев танкеров обязали в течение месяца добровольно выплатить 85 млрд рублей компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде в результате выброса мазута из затонувших танкеров. Однако они пока так и не выплатили эту сумму.

Сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама Шиппинг» — составила 49 460 085 849 рублей. Собственнику танкера «Волгонефть-239» — ЗАО «Волгатранснефть» — предъявили требования на сумму 35 483 862 830 рублей.

«Не забывайте про почтовую пересылку. Любой нарушитель имеет право в том числе на эти несколько дней, пока идет почта. Наше первое письмо пришло 18 апреля, а второе — 22-го, поэтому срок истекает на этой неделе, а на следующей неделе мы будем предъявлять оба иска одновременно. Пока мы ответов не видим», — сказала Радионова.

Она также отметила, что тексты обоих исков уже подготовлены.

Разлив мазута в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили около 8 тыс. тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Сперва часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, затем произошло еще несколько выбросов в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани объявили режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В ходе совещания с правительством 9 января Путин назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Также президент поручил решить вопрос дальнейшей утечки нефтепродуктов из танкеров.

В марте власти Анапы подали в арбитражный суд Краснодарского края на владельцев танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», потребовав взыскать с ответчиков 211 млн рублей. Тогда в мэрии города отметили, что это неокончательная сумма. 22 мая администрация Анапы в 2,6 раза — до 5,9 млн рублей — увеличила свои исковые требования.

2 апреля генеральный прокурор Игорь Краснов во время выступления в Совете Федерации сообщил, что Генпрокуратура по поручению главы государства проводит проверку танкерного флота по всей России. Краснов отметил, что первыми устранять последствия катастрофы начали волонтеры, а «не силы МЧС и других ведомств».

14 апреля на совещании правительства Путин поручил установить саркофаг на затонувшем в Керченском проливе танкере, чтобы в дальнейшем не возникало сложностей «по откачке нефтепродуктов и по утилизации того, что остается на дне».

Спустя несколько дней глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Темрюкский район Краснодарского края и прибрежная зона Анапы не соответствуют требованиям ведомства для курортного сезона этим летом по причине повторных разливов мазута. При этом, Попова отметила, что территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток «свободна от загрязнения».

По инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева туристам предложат иные варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе, а именно экскурсии по винодельням, объектам агротуризма и другие мероприятия, включая спортивные и гастрономические.