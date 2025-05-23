Несмотря на усилия по очистке пляжей Анапы от последствий разлива мазута, пляжи Краснодарского края продолжают оставаться непригодными для отдыха, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Член координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации Сергей Голов заявил RTVI, что это решение наносит удар не только по местным представителям туриндустрии, но и по отрасли в целом.

«Естественно, люди отказываются ехать туда, где нет чистого моря. А многие покупали заранее, делали предоплату, и теперь есть проблема возврата этих денежных средств. Поэтому страдают не только конечные потребители, но и те, кто организовывал эти поездки», — пояснил он.

По словам эксперта, трудности возникают в том числе из-за обращений со стороны потребителей с просьбой оказать содействие в возврате средств, в то время как туроператоры, владельцы и управляющие компании отелей, санаториев и пансионатов «не сидят на этих деньгах», так как они уже были вложены в закупку, обороты и прочие организационные процессы.

«Поэтому есть трудности определенного рода, и, по большому счету, сейчас уже обсуждается в нашем комитете Общественной палаты, чтобы государство вмешалось в эту ситуацию, выдало какие-то сертификаты, гарантии, как было при начале СВО и как было во время пандемии. Но пока ничего конкретного сказать не могу», — добавил Голов.

Он также обратил внимание на то, что многие отдыхающие в настоящий обращаются к частному сектору и ищут прочие альтернативные пути решения проблемы.

«Коллапс. Есть ощущение того, что сначала говорили, что все нормально, пляжи будут готовы — вплоть до конца апреля месяца. Потом вдруг Попова заявила, что непригодны. Что хочешь — то и делай», — заключил он.

О мазуте на пляжах на юге России

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших около 8 тысяч тонн нефтепродуктов в Керченском проливе, произошло 15 декабря 2024 года. Изначально часть мазута выбросило волнами на берег Анапы, однако позднее было зафиксировано еще несколько выбросов в Крыму.

Президент России Владимир Путин распорядился о введении режима ЧС федерального уровня в связи с произошедшим, позднее ЧС регионального уровня также была объявлена в Крыму и Севастополе, а на территории Евпатории и Сакского района был установлен режим ЧС муниципального характера.

На совещании с правительством 9 января президент назвал меры по минимизации ущерба от разлива мазута недостаточными и поручил решить проблему дальнейшей утечки нефтепродуктов.

В начале апреля генпрокурор Игорь Краснов заявил о проверке танкерного флота по всей стране и напомнил, что первыми результаты разлива нефтепродуктов начали устранять волонтеры, а «не силы МЧС и других ведомств».

В ходе заседания правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров, глава Росприроднадзора Светлана Радионова оценила ущерб от экологической катастрофы в 84,9 млрд рублей.