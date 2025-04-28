Кубанский блогер и экоактивист Юрий Озаровский рассказал, что в Алуште на него завели административное дело после публикации кадров с якобы замазученными камнями на набережной в Крыму. Суд 28 апреля назначил ему штраф в 15 тыс. руб.

На Озаровского составили протокол об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 КоАП — “о распространении в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений”. Активист просил перенести рассмотрение дела по месту регистрации в Анапе.

“Я об этом написал в протоколе, что в Анапе у меня будет юридическая помощь, мне надо ехать туда, чтобы рассматривалось там это дело. То есть все мои права, которые возможны, нарушены. Я честно не понимаю, что вообще происходит, почему так происходит”, — рассказал RTVI Озаровский.

По словам активиста, 24 апреля он приехал в Алушту со своей девушкой, чтобы отдохнуть. Во время одной из прогулок по главной набережной города Озаровский обратил внимание на камни, которые были измазаны веществом, похожим на мазут:

“Я снял на эту тему видео и опубликовал у себя в телеграм-канале и сказал: “Ребята, смотрите, мазут есть везде, тут вообще лежит, воняет. Цель видео была в том, чтобы это убрали, навели порядок на набережной, никаких призывов я не совершал. На видео понюхал, потрогал — все как мазут, руки еле отмыл. Все, как я видел до этого на берегу моря, который я убирал [от мазута]”.

По словам Озаровского, на его публикацию отреагировал автор телеграм-канала “ТалипоV Online”, советник главы Республики Крым, лидер общественного движения «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов, который призвал “найти провокатора”. “Тут блогер из Анапы в Крым приехал срывать курортный сезон, в центре набережной Алушты нашел мазут в 50 метрах от воды. Мозгов догадаться, что это гудрон, которым крышу НТО покрывали, не хватило. Там даже рядом палка, которым его мешали, лежит”, — написал Талипов.

После этого поста Талипова Озаровскому позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками полиции из Алушты. “Часов в 10 вечера, когда мы уже подъезжали к дому, мне позвонили сотрудники, представившиеся полицией из города Алушты, по экономической безопасности. Сказали, что, чтобы изъять камни, нужно чтобы я был на месте”, — рассказал Озаровский.

На следующий день ему снова позвонили и попросили приехать для опроса в отделение, где он, по его словам, провел целый день. В отделении полиции сообщили RTVI, что не могут по телефону предоставить информацию о том, находился ли Озаровский в статусе задержанного..

Свою публикацию о загрязненных мазутом камнях на набережной Озаровский удалил и опубликовал пост с извинениями. “Предоставлены доказательства, что эти камни не в мазуте, а были испачканы в мастики для гидроизоляции шва. Спасибо, что в итоге камни убраны, приношу свои извинения за все проблемы, которые возникли. Самое главное камней там больше нет”, — написал он. Он добавил, что сделал это по просьбе сотрудника местной администрации.

Озаровский принимал активное участие в ликвидации последствий разлива мазута в Черном море и активно освещал процесс уборки мазута на пляжах Анапы. Ранее его уже штрафовали за мат в видео о вывозе чистого песка с пляжей Анапы.