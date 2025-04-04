Росприроднадзор оценил общую сумму ущерба экологии после крушения танкеров в Черном море в 84,9 млрд рублей. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова на еженедельном заседании правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров под председательством главы МЧС Александра Куренкова.

«Общая сумма предъявленных компаниям-загрязнителям требований составила 84 943 948 679 рублей», — рассказала Радионова.

По словам главы Росприроднадзора, сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера «Волгонефть-212» (ООО «Кама Шиппинг») составила 49,4 млрд рублей, в отношении владельца «Волгонефти-239» (ЗАО «Волгатранснефть») — 35,4 млрд рублей.

Радионова добавила, что у компаний есть один месяц на добровольное возмещение ущерба. «По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд», — уточнила она.

Министр транспорта Роман Старовойт также заявил, что две комиссии Ространснадзора с участием экспертов из Минтранса и Росморречфлота завершили расследование причин крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.

«Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии, — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива», — сказал Старовойт.

По словам главы Минтранса, экипажи судов не были укомплектованы «квалифицированным кадрами» в соответствии с правовыми актами ведомства.

«Материалы расследования будут переданы в Следственный комитет Российской Федерации», — подчеркнул Старовойт.

Разлив мазута

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после произошло несколько выбросов в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани объявили режим ЧС федерального уровня. Позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В начале января Путин назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Глава государства счел произошедшее одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы и поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.

В конце января в ходе совещания правительства глава Минприроды Александр Козлов сообщил президенту России, что курортные пляжи, пострадавшие в результате крушения танкеров в Керченском проливе, будут восстановлены к летнему сезону 2026 года. Он также рассказал о том, что для восстановления пляжей рассматриваются несколько месторождений кварцевого песка рядом с Анапой. По его словам, направленный на очистку песок, не планируется возвращать на побережье.

В начале февраля оперативный штаб Краснодарского края сообщал о выбросах мазута на нескольких участках пляжей Анапы. В МЧС говорили, что по состоянию на 4 февраля было обследовано 265 км берега в Краснодарском крае, а с береговой линии вывезли более 177 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

13 февраля представитель судовладельца компании ЗАО «Волгатранснефть», которой принадлежит танкер «Волгонефть-239», Ольга Паутова назвала причину крушения судна. По ее словам, авария произошла из-за ветроволновой нагрузки, превысившей конструктивные способности корпуса танкера «Волгонефть-239».

10 марта власти Анапы подали в Арбитражный суд Краснодарского края иск на владельцев танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Ответчикам по исковому заявлению выступают компании «Волгатранснефть» и «Кама шиппинг». С них требуют взыскать 211 млн руб. — именно такая сумма уже оплачена муниципалитетом по контрактам для ликвидации последствий ЧС. Власти Анапы уточнили, что это не окончательная сумма.