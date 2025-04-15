Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале рассказал об альтернативных вариантах отдыха в Анапе и Темрюкском районе. По его словам, туристам предлагают экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, а также спортивные и гастрономические мероприятия.

«Продолжаем готовить побережье к курортному сезону. С начала года к нам приехали более 2 миллионов туристов. Еще около 600 тысяч человек ожидаем на майские праздники. На лето номерной фонд в Сочи, Геленджике и Туапсинском районе забронирован почти на 50%. Решение о возможности открытия пляжей в Анапе и Темрюкском районе будет принято на основании заключения Роспотребнадзора», — написал глава региона в телеграм-канале.

По словам Кондратьева, вне зависимости от этого подготовлены альтернативные варианты отдыха.

«Туристам предлагают экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, а также участие в спортивных и гастрономических мероприятиях. Готовы обеспечить интересный и безопасный отдых для всех гостей и жителей края», — добавил он.

Накануне, 14 апреля, оперштаб Краснодарского края сообщал, что на девяти участках пляжей Анапы были обнаружены «небольшие капли нефтепродуктов», а также водоросли с мусором, которые «частично загрязнены мазутом». Причины выбросов не уточнялись.

10 апреля специалисты Роспотребнадзора отчитались о результатах проверки на соответствие по качеству воздуха, морской воды и песка на пляжах Сочи, Геленджика, Туапсе, Крыма и Севастополя. На этих участках не обнаружили отклонений от нормативов в пробах воды, песка и рыбы.

Также специалисты ведомства обследовали 150 пляжей — 141 в Анапе и девять в Темрюкском районе. Там они выявили отклонения и продолжают мониторинг и оценку ситуации.

Разлив мазута в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошел еще один выброс в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани объявили режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В ходе совещания с правительством 9 января Путин назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Также глава государства поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.

2 апреля генеральный прокурор Игорь Краснов во время выступления в Совете Федерации сообщил, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку танкерного флота по всей России после разлива нефтепродуктов в Черном море. Краснов отметил, что первыми устранять последствия катастрофы начали волонтеры, а «не силы МЧС и других ведомств».

4 апреля на заседании правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров под председательством главы МЧС Александра Куренкова глава Росприроднадзора Светлана Радионова оценила общую сумму ущерба экологии после крушения танкеров в 84,9 млрд рублей.

14 апреля на заседании президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что носовую часть танкера «Волгонефть-239» и разломленное пополам судно «Волгонефть-212» накроют саркофагами. По словам Савельева, через специальные люки откачают около 3919 т мазута. После завершения работ инженерные сооружения и остатки танкеров демонтируют, уточнил вице-премьер.