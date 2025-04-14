На девяти участках пляжей Анапы 14 апреля были обнаружены «небольшие капли нефтепродуктов», причина выбросов не уточняется. Об этом в телеграм канале сообщает оперштаб Краснодарского края.

«14 апреля новые выбросы мазута зафиксировали на нескольких участках береговой линии Анапы. В основном на берег выбросило небольшие капли нефтепродуктов или водоросли с мусором, частично загрязненные мазутом», — говорится в сообщении.

В оперштабе перечислили участки, где обнаружили выбросы мазута:

Гулькевичский район, между селом Витязево и станицей Благовещенской;

Кавказский район, у санатория «Эллада» в селе Витязево;

Абинский район, на Центральном пляже Анапы;

Мостовский район, на пляже около детского лагеря «Приморский»;

Тимашевский район, на участке пляжа в районе устья реки Можепсин.

Как уточнили в оперштабе, представители Успенского, Лабинского, Крымского и Северского районов также сообщили о выбросах нефтепродуктов на участках между селом Витязево и станицей Благовещенской.

Ранее, 6 апреля, региональный оперштаб сообщал о «незначительных выбросах мазута» на трех участках пляжей Анапы по причине непогоды. Кроме того, 5 и 6 апреля у побережья города обнаружили выбросы пальмового масла, Азово-Черноморская межрайонная прокуратура начала проверку.

10 апреля сотрудники Роспотребнадзора отчитались о результатах проверки на соответствие по качеству атмосферного воздуха, морской воды и песка на пляжах Сочи, Геленджика, Туапсе, Крыма и Севастополя. На этих участках не обнаружили отклонений от нормативов в пробах воды, песка и рыбы. Однако специалисты выявили отклонения на 150 пляжах — 141 в Анапе и девять в Темрюкском районе.

Разлив мазута в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошел еще один выброс в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани объявили режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В ходе совещания с правительством 9 января Путин назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Также глава государства поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.

2 апреля генпрокурор Игорь Краснов во время выступления в Совете Федерации сообщил, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку танкерного флота по всей России после разлива нефтепродуктов в Черном море. Краснов отметил, что первыми устранять последствия катастрофы начали волонтеры, а «не силы МЧС и других ведомств».

4 апреля на заседании правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров под председательством главы МЧС Александра Куренкова глава Росприроднадзора Светлана Радионова оценила общую сумму ущерба экологии после крушения танкеров в 84,9 млрд рублей.